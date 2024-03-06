Уровень бедности в России обновил исторический минимум

В 2023 году число россиян с доходами ниже границы бедности составило 13,5 млн человек, или 9,3% населения, сообщил Росстат. Показатель обновил исторический минимум, прежде зафиксированный в 2022 году

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2023 году за чертой бедности в России находилось 13,5 млн россиян, или 9,3% населения, сообщил Росстат. Это на 0,8 млн человек, или 0,5 процентного пункта (п.п.), ниже результата 2022 года, который стал рекордно малым за историю Российской Федерации (у Росстата есть сопоставимый ряд данных с 1992 года).

В среднем граница бедности в 2023 году составила 14 339 руб. — люди, имеющие месячные доходы ниже этого уровня, признаются в статистике бедными.

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (снижение в два раза по сравнению с 2017 годом). По данным Росстата, показатель последовательно сокращается с 2015 года (тогда он составлял 13,4% населения).

В четвертом квартале 2023 года уровень бедности был еще ниже: он опускался до уровня в 9,9 млн человек, или 6,8% населения. Для сравнения: в четвертом квартале 2022 года к бедным причислялось 7,9% россиян. В рамках подхода Росстата показатель бедности подвержен сезонности: так, в четвертом квартале реальные доходы населения, как правило, значимо увеличиваются к третьему кварталу (в связи с декабрьскими премиями и бонусами), а уровень бедности, соответственно, всегда ниже, чем в третьем квартале.

О том, что в 2023 году уровень бедности обновит исторический минимум, говорил президент Владимир Путин. «Будет исторический минимум в 2023 году, но те люди, которые все-таки живут за чертой бедности, для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям — к нулю надо стремиться», — сказал президент.

В ходе послания Федеральному собранию Путин обратил внимание на то, что среди многодетных семей уровень бедности выше и составляет около 30%. Он отметил, что к 2030 году его необходимо снизить до 12%. Среди анонсированных мер по достижению этой цели — рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. руб. (сейчас 19,2 тыс. руб.), увеличение налоговых вычетов для семей с детьми, продление программы материнского капитала и семейной ипотеки.

Что такое граница бедности При определении уровня бедности Росстат применяет параметр «граница бедности», введенный в конце 2021 года. Он соответствует значению прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года (так называемая базовая граница бедности), которое индексируется на инфляцию за истекший период к четвертому кварталу 2020 года. До 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени с учетом обязательных платежей и сборов. Соответственно, базовая граница бедности была определена исходя из последнего значения прожиточного минимума, посчитанного по-старому — на основе потребительской корзины. Использование параметра «граница бедности» позволяет обеспечить максимальную сопоставимость показателя «уровень бедности» на всей протяженности временного ряда, то есть с 1992 года, утверждает Росстат.

Что привело к снижению бедности

На снижение уровня бедности в 2023 году повлиял комплекс различных факторов, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В первую очередь, это эффект внедрения единого пособия — его начали выплачивать малообеспеченным семьям с детьми и беременным женщинам с 2023 года, что сразу формально вывело многих из них из-под границы бедности.

Вторая причина — рост заработных плат на фоне дефицита кадров, говорит Сафонов. В 2023 году реальные зарплаты населения увеличились на 7,8% — рекордно за пять лет, а реальные располагаемые доходы — на 5,4%, сообщал Росстат.

Третий фактор — решение о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть выше уровня прожиточного минимума на три процентных пункта в 2023–2024 годах, перечисляет Сафонов. Таким образом из-под границы бедности были выведены сотрудники с минимальными зарплатами.

И, наконец, вклад в снижение уровня бедности внесло проведение специальной военной операции: как за счет оплаты труда работников оборонно-промышленного комплекса и денежных довольствий военным, так и за счет компенсационных выплат семьям погибших и раненых, указывает эксперт.

При этом уровень доходного неравенства в России в 2023 году увеличился, писал РБК. Индекс Джини, отражающий уровень концентрации доходов, составил 0,403 против 0,395 годом ранее. Это нормальная ситуация и не противоречит снижению уровня бедности, полагает Сафонов. «Доходы наиболее обеспеченных слоев во всем мире растут быстрее, чем у наименее обеспеченных. Кроме того, накопления беднейшего населения быстрее «съедает» инфляция, — говорит он.

Ранее в Росстате раздумывали о внедрении индексов немонетарной бедности, то есть показателей, отражающих не доходы (расходы) граждан, а, например, материальные депривации (доли населения, которые не могут себе позволить мясо, рыбу, ежегодный отпуск, личный автомобиль и т.д.). Подобные вопросы Росстат задает респондентам в рамках ежеквартальных исследований доходов, расходов и потребления домохозяйств, но соответствующих индексов не формирует.