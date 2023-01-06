В России одобрили единое пособие родителям 80 тыс. детей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 20:56
В Якутске 62 дома остались без света во второй раз за сутки Общество, 20:56
При обыске в доме Сальдо в Херсоне нашли книги об истории России Политика, 20:52
ЦСКА объявил о переходе покинувшего летом «Спартак» футболиста Спорт, 20:33
Bloomberg узнал о плане «мобилизации доходов» бюджета за счет дивидендов Политика, 20:32
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
Власти Сербии обвинили албанцев в атаке на несшего бадняк ребенка Политика, 20:10
В убитом 9 лет назад в Нидерландах опознали российского арт-дилера Общество, 20:08
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
НРД может не дождаться разблокировки по лицензиям: 4 варианта действий Инвестиции, 20:07
На лечение в Самарскую область отправили 45 раненных в Макеевке Политика, 19:54
«Спартак» проиграл восемь из девяти последних матчей в КХЛ Спорт, 19:44
В России одобрили единое пособие родителям 80 тыс. детей Общество, 19:33
США ввели санкции против руководства иранского производителя дронов Политика, 19:26
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
Месси обошел Мбаппе в голосовании за лучшего спортсмена года L'Equipe Спорт, 19:21
Общество ,  
0 

В России одобрили единое пособие родителям 80 тыс. детей

Соцфонд одобрил единое пособие родителям 80 тыс. детей, всего поступило 670 тыс. заявок
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Социальный фонд одобрил единое пособие на 80 тыс. детей до 17 лет, всего поступило 670 тыс. заявлений, передает пресс-служба ведомства.

«Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали 3 января и на данный момент уже одобрили выплаты на 80 тыс. детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели», — говорится в сообщении.

Кроме того, выплаты получат 1,5 тыс. беременных женщин и родители 33 тыс. первенцев до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года.

В 2022 году президент России Владимир Путин установил единое пособие малообеспеченным семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка. Единое пособие объединило ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет; пособие по уходу за ребенком в связи с материнством; ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет; ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Размер пособия для беременных женщин составит от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, для каждого ребенка — от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Минтруд уточнял, что средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. Выплаты нуждающимся беременным женщинам в среднем по России увеличатся до 15,7 тыс. руб.

Теги
пособие Пособие на детей родители выплаты
Материалы по теме
В Госдуме рассказали об увеличении размера пособий из-за увеличения МРОТ
Общество
Социальный фонд сохранит сроки перечисления пенсий и выплат
Общество
В ФСС назвали максимальный размер выплат по больничному в 2023 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter