Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
Хуснуллин стал главой набсовета «Дом.РФ» Бизнес, 20:35 Великобритания допустила Huawei к созданию инфраструктуры для 5G-сетей Технологии и медиа, 20:32 Ученица Тутберидзе заявила об уходе из одиночного катания в танцы на льду Спорт, 20:31 США раскрыли детали «сделки века» по Ближнему Востоку Политика, 20:23 Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной Бизнес, 20:12 СК возбудил дело по факту убийства ростовского депутата Общество, 20:05 Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году Экономика, 19:47 СМИ сообщили о задержании директоров всех сахарных заводов Белоруссии Общество, 19:46 Умер второй пилот разбившегося в Казахстане самолета Bek Air Общество, 19:46 «Локомотив» объяснил иск к экс-президенту на ₽144 млн результатами аудита Спорт, 19:35 Глава ЛУКОЙЛа заявил о планах инвестировать $100 млрд в следующие 10 лет Бизнес, 19:33 Как в Азии пытаются предотвратить распространение коронавируса. Видео Общество, 19:26 Японского дипломата вызвали в МИД из-за выставки о Курилах в Токио Политика, 19:25 Почему цена токена уже выросла на 15% Крипто, 19:19
Экономика ,  
0 

Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам 2019 года в 1,4% (после 2,5% годом ранее). Это немного выше, чем прогнозировало ведомство. Замедление связано прежде всего с более низким вкладом отраслей, не относящихся к базовым
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Рост ВВП России в 2019 году в реальном выражении составил 1,4%, что оказалось несколько выше официального прогноза (+1,3%). Об этом сообщило Минэкономразвития в обзоре «Картина деловой активности». В 2018 году российский ВВП вырос на 2,5%.

Росстат представит первую официальную оценку ВВП за прошлый год 3 февраля.

Подвели небазовые отрасли

  • По оценке Минэкономразвития, вклад базовых отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, торговля, строительство и т.д.) в рост ВВП 2019 года составил чуть меньше, чем в 2018 году, — 0,8 п.п. против 1 п.п.;
  • На базовые отрасли приходится около 60% всей экономики.
  • Наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом сократился вклад небазовых отраслей (таких как недвижимость и финансовая отрасль) вместе с чистыми налогами (с 1,5 п.п. до 0,6 п.п.).
  • На отрасли, не относящиеся к базовым, приходится около 40% экономики.

В 2018 году опережающими темпами выросли, в частности, деятельность в области информации и связи (+4,7%), финансово-страховой сектор (+9,1%) и операции с недвижимостью (+3,1%). Из данных Минэкономразвития следует, что скорее всего эти отрасли показали замедление в 2019 году.

  • Вклад промышленности в рост ВВП сохранился на уровне предыдущего года — 0,5 п.п. Промышленное производство в 2019 году выросло на 2,4%, сообщил ранее Росстат.
  • Высокие показатели урожая обеспечили вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 п.п. после почти нулевого вклада в предыдущем году.
  • Вклад торгового оборота (розничного и оптового) в темпы экономического роста сократился до 0,2 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее. Замедление роста наблюдалось как в сегменте розничной торговли, так и в оптовом сегменте, отметило Минэкономразвития.

Рабочая сила сокращается

В 2019 году численность рабочей силы в России снизилась на 1%, или 792,2 тыс. человек, сообщает Минэкономразвития. Это произошло как за счет снижения численности занятых (их стало меньше на 598,6 тыс. человек), так и за счет уменьшения численности безработных (на 193,7 тыс. человек).

Уровень безработицы по итогам прошлого года составил 4,6%, снизившись по сравнению с 2018 годом на 0,2 п.п.

Ранее Росстат сообщил, что, по предварительной оценке, реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года. Доходы населения беспрерывно падали с 2014-го по 2017 год, а в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 0,1% по итогам 2019 года.

Наибольший вклад в рост реальных доходов в 2019 году внесли трудовые зарплаты населения, сообщило министерство.

Автор: Анна Гальчева
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Минэкономразвития, рост ВВП
Материалы по теме
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Экономика
Минэкономразвития оценило прибавку к ВВП от предложенных Путиным мер
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter