Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

Минэкономразвития оценило рост ВВП по итогам 2019 года в 1,4% (после 2,5% годом ранее). Это немного выше, чем прогнозировало ведомство. Замедление связано прежде всего с более низким вкладом отраслей, не относящихся к базовым

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Рост ВВП России в 2019 году в реальном выражении составил 1,4%, что оказалось несколько выше официального прогноза (+1,3%). Об этом сообщило Минэкономразвития в обзоре «Картина деловой активности». В 2018 году российский ВВП вырос на 2,5%.

Росстат представит первую официальную оценку ВВП за прошлый год 3 февраля.

Подвели небазовые отрасли

По оценке Минэкономразвития, вклад базовых отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, торговля, строительство и т.д.) в рост ВВП 2019 года составил чуть меньше, чем в 2018 году, — 0,8 п.п. против 1 п.п.;

На базовые отрасли приходится около 60% всей экономики.

Наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом сократился вклад небазовых отраслей (таких как недвижимость и финансовая отрасль) вместе с чистыми налогами (с 1,5 п.п. до 0,6 п.п.).

На отрасли, не относящиеся к базовым, приходится около 40% экономики.

В 2018 году опережающими темпами выросли, в частности, деятельность в области информации и связи (+4,7%), финансово-страховой сектор (+9,1%) и операции с недвижимостью (+3,1%). Из данных Минэкономразвития следует, что скорее всего эти отрасли показали замедление в 2019 году.