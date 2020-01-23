Промышленный рост в России в 2019 году замедлился

Индекс промышленного производства России в 2019 году вырос на 2,4% — медленнее, чем в 2018 году (2,9%), сообщил Росстат. В то же время итоговый показатель оказался чуть лучше, чем прогнозировало правительство

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Промышленное производство в России увеличилось на 2,4% в 2019 году, такую предварительную оценку сообщил Росстат. Рост промпроизводства замедлился по сравнению с 2018 годом (2,9%), но оказался чуть лучше официального прогноза Минэкономразвития (2,3%).

В том числе в декабре 2019 года производство выросло на 2,1% к декабрю предыдущего года. Однако в помесячном выражении с исключением сезонного фактора промышленность практически не растет с сентября, следует из данных Росстата.

Добыча нефти и газа замедляется

В 2019 году Россия, несмотря на действие соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти и газового конденсата — 561 млн т (рост к предыдущему году примерно на 1% ).

). Добыча природного и попутного газа увеличилась сильнее — примерно на 1,7% .

. Производство СПГ в 2019 году подскочило почти на 48% после запуска третьей линии завода «Ямал СПГ» в конце 2018 года.

Однако в течение года рост нефтегазового производства последовательно замедлялся, и в четвертом квартале 2019 года производство нефти и газового конденсата даже сократилось, отмечается в комментарии Минэкономразвития к данным Росстата. Это связано со «сдерживающим влиянием выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+».