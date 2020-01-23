Промышленный рост в России в 2019 году замедлился

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Организатор концертов комика Долгополова сообщил его местонахождение Общество, 18:29 Какой цвет не дает злиться. Тест РБК Стиль и LG OLED, 18:29 Песков пояснил слова президента Израиля о еврейской бабушке в доме Путина Политика, 18:16 Российский сноубордист одержал первую за три года победу в Кубке мира Спорт, 18:11 Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза Политика, 18:09 РОСЭКСИМБАНК открыл ритейлеру из Казахстана кредит на 329 млн руб. Пресс-релиз, 18:07 Путин и Пенс пожали руки на форуме памяти жертв Холокоста в Израиле Политика, 18:06 Скованные одной цепью: как объединить человечество ради общего будущего Футурология, 17:59  Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 17:57 Власти Пекина отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса Общество, 17:56 В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России» Общество, 17:53 МИД дал рекомендации россиянам в связи со вспышкой коронавируса в Китае Общество, 17:50 СМИ узнали о срыве трансфера футболиста «Локомотива» в «Кельн» Спорт, 17:49 «Bitcoin ждет новый максимум»: когда монета снова будет стоить $20 000 Крипто, 17:45
Экономика ,  
0 

Промышленный рост в России в 2019 году замедлился

Индекс промышленного производства России в 2019 году вырос на 2,4% — медленнее, чем в 2018 году (2,9%), сообщил Росстат. В то же время итоговый показатель оказался чуть лучше, чем прогнозировало правительство
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Промышленное производство в России увеличилось на 2,4% в 2019 году, такую предварительную оценку сообщил Росстат. Рост промпроизводства замедлился по сравнению с 2018 годом (2,9%), но оказался чуть лучше официального прогноза Минэкономразвития (2,3%).

В том числе в декабре 2019 года производство выросло на 2,1% к декабрю предыдущего года. Однако в помесячном выражении с исключением сезонного фактора промышленность практически не растет с сентября, следует из данных Росстата.

Добыча нефти и газа замедляется

  • В 2019 году Россия, несмотря на действие соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти и газового конденсата — 561 млн т (рост к предыдущему году примерно на 1%).
  • Добыча природного и попутного газа увеличилась сильнее — примерно на 1,7%.
  • Производство СПГ в 2019 году подскочило почти на 48% после запуска третьей линии завода «Ямал СПГ» в конце 2018 года.

Однако в течение года рост нефтегазового производства последовательно замедлялся, и в четвертом квартале 2019 года производство нефти и газового конденсата даже сократилось, отмечается в комментарии Минэкономразвития к данным Росстата. Это связано со «сдерживающим влиянием выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+».

На замедлении показателей газовой отрасли сказалось снижение экспорта природного газа и сокращение внутреннего потребления в осенне-зимний период из-за теплой погоды в европейской части России, указывает ведомство.

Выпуск железнодорожного транспорта растет, самолетов — падает

В обрабатывающей промышленности, которая выросла по итогам года на 2,3%, основными драйверами роста стали пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия. Однако производство в машиностроении показало отрицательную динамику по итогам года: в частности, выпуск автомобилей и прицепов снизился на 1,9%, прочего транспорта — на 12,1%.

Особенно сильно просело производство самолетов и вертолетов — на 34,6% (январь—ноябрь 2019 года к тому же периоду годом ранее, последние данные), тогда как выпуск тепловозов, электровозов и пассажирских вагонов, наоборот, существенно вырос в 2019 году (на 12–32%).

Начиная с первого квартала 2019 года промышленный оптимизм, измеряемый соответствующим индексом Института Гайдара, плавно снижается, и в январе 2020 года эта тенденция продолжилась, отмечается в обзоре Института Гайдара, поступившем в РБК. В январе основным негативным фактором для индекса стало разочарование предприятий в объемах спроса, говорится в обзоре.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: объем производства, Росстат, индекс промышленного производства, вагон
Материалы по теме
Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России
Экономика
Борисов станет куратором ТЭКа, промышленности и оборонки в правительстве
Бизнес
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter