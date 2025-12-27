Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

Правительство уже в третий раз продлило запрет на экспорт топлива. Ограничение будет действовать до 28 февраля. Мера была введена в конце июля на фоне сообщений о нехватке бензина в ряде регионов

Фото: Вадим Орлов / Shutterstock

Власти продлили временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива из России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство продолжает работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Так, новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны», — говорится в публикации.

Мера будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей. До этой же даты продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Мера не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, уточнили в кабмине.

О том, что участники штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака решили продлить запрет на экспорт бензина до 28 февраля, ранее писал РБК.

Мера была введена в конце июля на фоне сообщений о нехватке бензина в ряде российских регионов и ценовых рекордов на это топливо на бирже. Ранее она распространялась только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ (с объемом производства менее 1 млн т в год) — так называемая группа непроизводителей.

В конце августа правительство продлило меру до 30 сентября 2025 года, а затем — до конца 2025 года. Также осенью был введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.

На фоне высокого сезонного спроса, внеплановых сдвигов в ремонтах и остановок нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских дронов цены на бензин в опте летом и в начале осени достигали рекордных значений. Самыми высокими котировки были в сентябре.