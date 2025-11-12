Цены на бензин в России снизились впервые с марта

Цены на бензин в России впервые с марта снизились на 13 копеек

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Средние розничные цены на бензин в России впервые с марта прошлого года показали снижение. По данным Росстата за период с 5 по 10 ноября, стоимость литра бензина уменьшилась на 0,2% (13 коп.), до 65,34 руб. При этом дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,2% (15 коп.), до 74,56 руб. за литр.

Снижение затронуло основные марки бензина: Аи-92 подешевел на 0,19%, до 62,25 руб., Аи-95 — на 0,21%, до 67,34 руб. Исключением стал Аи-98, который подорожал на 0,24%, до 87,9 руб. за литр.

В региональном разрезе снижение цен отмечено в 36 субъектах страны. Наибольшее падение зафиксировано в Брянской (-2,9%) и Тульской областях (-2%). В 29 регионах цены продолжили рост, особенно заметный в Забайкальском крае (+0,9%). В Москве стоимость осталась практически неизменной, а в Санкт-Петербурге выросла на 0,2%.

Этому предшествовал период активного роста цен летом и осенью, когда главы регионов жаловались на отсутствие топлива на некоторых заправках. Перелом наступил в середине октября, когда биржевые котировки начали снижаться с рекордных значений. В правительстве связывают стабилизацию с сезонными факторами, увеличением производства нефтепродуктов и формированием запасов нефтяными компаниями.