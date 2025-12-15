Запрет на экспорт бензина продлят до весны

Власти решили продлить полный запрет на экспорт бензина до конца февраля, узнал РБК. Эмбарго было возобновлено в июле и пока действует до конца года

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Участники штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, прошедшего в понедельник, 15 декабря, под руководством вице-премьера Александра Новака, решили продлить запрет на экспорт бензина до 28 февраля, сообщили РБК два источника на рынке, знакомые с итогами встречи. Сейчас эмбарго действует до конца 2025 года, но не распространяется на поставки по правсоглашениям.

По информации одного из собеседников, ограничения на экспорт дизеля, распространявшиеся на непроизводителей, продлены не были. В настоящее время они также действуют сейчас до 31 декабря. Другой собеседник затруднился ответить на данный вопрос, но уточнил, что влияние этих ограничений в любом случае незначительное.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Новака и в пресс-службу Минэнерго.

Полное эмбарго на экспорт бензина было возобновлено в конце июля. Ранее оно распространялось только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ (с объемом производства менее 1 млн т в год) — так называемая группа непроизводителей. Запрет был установлен на фоне роста цен на это топливо. В конце августа правительство продлило меру до 30 сентября 2025 года, а затем — до конца 2025 года. Также осенью был введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива.

На фоне высокого сезонного спроса, внеплановых сдвигов в ремонтах и остановок нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских дронов цены на бензин в опте летом и в начале осени достигали рекордных значений. Самыми высокими котировки были в сентябре: марка АИ-92 дорожала до 73,85 тыс. руб. за тонну, а АИ-95 — до 82,38 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные биржевых торгов.