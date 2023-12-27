ФНС раскрыла регионы с наибольшими и нулевыми сборами от windfall tax

Половину поступлений налога на сверхприбыль обеспечили компании из четырех регионов, показала статистика ФНС. Это Москва и Московская область, Петербург, а также Вологодская область. Из восьми регионов эти взносы не поступили

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Разовые взносы от бизнеса, получившего сверхприбыль в 2021–2022 годах (windfall tax), поступили из 77 регионов. Треть из собранных на 1 декабря 305,3 млрд руб. обеспечили компании из Москвы. А вместе с Московской областью, Санкт-Петербургом и Вологодской областью на долю четырех регионов-лидеров пришлась половина от общей суммы сборов. От восьми регионов (Ненецкий АО, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Калмыкия, Астраханская область, Севастополь, Тува) поступления оказались нулевыми. Это следует из статистики ФНС, которую проанализировал РБК.

Речь идет об обеспечительном платеже по налогу на сверхприбыль, который компании могли внести до 30 ноября. В этот период бизнес мог заплатить 50% исчисленного налога и больше ничего не доплачивать.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» 26 декабря заявил, что российский бюджет на сегодня получил от компаний по налогу на сверхприбыль 315 млрд руб., «перевыполнив план». Минфин рассчитывал собрать 300 млрд руб.

По словам министра, большинство компаний выбрали возможность уплатить «обеспечительный платеж», то есть налог со скидкой. При перечислении сбора в октябре—ноябре фактическая ставка налога составляла 5% от полученной «конъюнктурной» сверхприбыли за 2021 и 2022 годы над показателем 2018–2019 годов (разница между среднеарифметическими величинами прибылей за двухлетние периоды, при этом под прибылью понимается налоговый показатель — сумма баз по налогу на прибыль). При уплате налога после 30 ноября и до крайнего срока 28 января 2024 года ставка налога составляет 10%.

Windfall tax должны перечислить крупные компании, чья средняя прибыль за 2021–2022 годы превысила 1 млрд руб. От выплаты налога освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля, строительные компании, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета. Силуанов отмечал, что сбор коснется лишь 0,1% от числа всех российских компаний.

На компании из новых регионов обязанность уплачивать windfall tax не распространялась, так как нормы Налогового кодекса России действуют в них с 2023 года.

Кто перечислил больше всего налога

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Абсолютным лидером по сумме поступлений налога на сверхприбыль стала Москва. Компании, зарегистрированные в столице, перечислили в бюджет 102,7 млрд руб., обеспечив треть от всех поступлений. Ранее ряд крупных компаний, находящихся в Москве, заявляли о намерении заплатить налог досрочно в виде обеспечительного платежа. Среди них «Сбер», рассчитавший сумму взноса в 3 млрд руб., «Металлоинвест», объявивший о намерении заплатить 6,9 млрд руб., «Россети» (заявляли об уплате 1,6 млрд руб.). РБК направил запрос в департамент финансов Москвы.

В общем случае налог платит отдельная организация как субъект налогового учета, а не корпоративная группа. Впрочем, для участников консолидированной группы налогоплательщиков были свои особенности расчета сверхприбыли.

В тройке регионов с наибольшим размером уплаченного сбора с большим отрывом от Москвы оказались Московская область и Санкт-Петербург с поступлениями 19,3 млрд и 17,4 млрд руб. соответственно. «Ростелеком» (головная компания зарегистрирована в Петербурге) заявлял об уплате примерно 700 млн руб. налога на сверхприбыль.

Крупнейшим после них плательщиком стала Вологодская область: компании региона перечисли налог на сумму 12,6 млрд руб. Также в десятке лидеров по размеру поступлений Краснодарский край, Красноярский край, Челябинская и Липецкая области.

В Челябинской, Вологодской, Липецкой областях поступления по налогу на сверхприбыль сформировали предприятия металлургической отрасли, предположила руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Большую часть налога на сверхприбыль в Вологодской области обеспечили предприятия «Северстали», полагает старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Свое предположение она строит на анализе бухгалтерской отчетности компании за 2021 год. Финансовую отчетность за 2022 год по распоряжению правительства российские компании — эмитенты ценных бумаг могли не раскрывать. «Под прибылью по закону подразумевается налоговая база по налогу на прибыль. По данным СПАРК «Интерфакса», в Вологодской области три юрлица структуры «Северстали» в 2021 году имели доналоговую прибыль более 100 млрд руб.», — сказала Анисимова.

В Вологодской области также располагается череповецкий комплекс «ФосАгро». В компании заявляли, что планируют заплатить налог на сверхприбыль на сумму не менее 7 млрд руб.

В Липецкой области лишь у одного Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) доналоговая прибыль 2021 года составила 319 млрд руб. и очень сильно выросла относительно средней прибыли за 2018–2019 годы, объясняет Анисимова. В Челябинской области доналоговая прибыль одного Магнитогорского металлургического комбината (ММК) составила 270 млрд руб. с ростом относительно среднего уровня предыдущих годов в 200 млрд руб. Кроме того, в регионе есть другие крупные металлургические предприятия, которые могли заплатить значительный налог, включая Томинский горно-обогатительный комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат «Мечела».

Анисимова обращает внимание, что эти расчеты условны. Во-первых, нет данных за 2022 год, а во-вторых, бухгалтерская отчетность отличается от налоговой, а именно в налоговых декларациях компаний есть точные расчеты налоговой базы, но такая информация не публична.

Распределение налога на сверхприбыль по регионам может сильно отличаться от соответствующего распределения стандартного налога на прибыль. Например, Вологодская область по сбору налога на прибыль находится за пределами первой двадцатки, а в первой десятке находятся Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область (там работают нефтегазовые предприятия, освобожденные от windfall tax). Первая тройка по сбору налога на прибыль (на 1 декабря 2023 года) — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

РБК направил запросы в «Северсталь», «ФосАгро», НЛМК и ММК, а также в администрации Московской области, Санкт-Петербурга, Вологодской области, Краснодарского края, Красноярского края. В Минфине переадресовали запрос в ФНС.

Будут ли еще платежи

В начале декабря, когда срок уплаты платежа по скидке истек, Силуанов уже озвучивал сумму сборов налога на сверхприбыль в 305 млрд руб., что соответствует последним имеющимся данным ФНС на 1 декабря. Таким образом, поступившие после этого 10 млрд руб. могли быть уплачены по основной ставке 10% либо как остаток после уплаты обеспечительного платежа, составлявшего менее 50% суммы налога.

Эксперты полагают, что большинство компаний, подпадающих под windfall tax, воспользовались скидкой и уже перечислили обеспечительный платеж. «Ожидать выплат в следующем году можно будет в исключительных случаях. Например, если компания неправильно рассчитала налоговую базу или не успела аккумулировать средства к уплате в этом году», — считает Анисимова.

С учетом платежей, которые поступят до 28 января 2024 года, общая сумма сбора налога на прибыль может превысить 350 млрд руб., полагает Татьяна Тирских.