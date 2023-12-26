Силуанов раскрыл сумму уплаченных налогов на сверхприбыль

Силуанов: налог на сверхприбыль принес в бюджет ₽315 млрд при плане в ₽300 млрд

Налог на сверхприбыль — это разовый сбор, который должны уплатить компании, чья средняя доналоговая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд руб. Силуанов сообщил, что с налога бюджет получил уже 315 млрд руб.

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский бюджет на сегодняшний день получил по налогу на сверхприбыль от компаний 315 млрд руб., заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы даже перевыполнили наш план. <...> В бюджете было заложено 300 млрд, на сегодняшний день эта цифра — 315 (млрд руб. — РБК), то есть 315 млрд уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — сказал он.

По словам министра, большинство компаний выбрали возможность уплатить налог со скидкой. «Да, 5% лучше, чем 10%», — отметил он.

Также Силуанов рассказал, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году, как и прогнозировалось ранее, будет пополнен на 1 трлн руб., одновременно с этим 2,9 трлн руб. будут направлены из фонда на сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета по итогам года может быть меньше 1,5% ВВП, заключил министр.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний в начале августа. Это разовый сбор, который должны уплатить организации, чья средняя доналоговая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы. Заплатить нужно не позднее 28 января 2024 года, а если сделать это до 30 ноября, ставка будет ниже в два раза.

От выплат был освобожден ряд предприятий, в том числе нефтегазовые компании, добытчики угля, строительные фирмы, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета. Силуанов отмечал, что новый сбор коснется лишь 0,1% компаний.