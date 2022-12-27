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Белоусов увидел «сыгранную роль» крепкого рубля из-за «просадки экспорта»

Белоусов: крепкий рубль уже сыграл свою роль, необходим курс в ₽70–80
Крепкий курс рубля приводит к падению экспортных доходов, экспорт нефти тоже «не эластичен к курсу», считает вице-премьер. В декабре рубль стал ослабевать: в Центробанке объяснили динамику снижением нефтяных цен
Курс доллара ЦБ USD ₽68,449 -0,33%
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Курс должен вырасти до 70–80 руб. за доллар для компенсации «просевших» доходов экспортеров, заявил вице-премьер Андрей Белоусов в эфире «России 24».

«Крепкий рубль, он свою роль сыграл. Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний и экспорт просаживается, экспорт у нас падает, но он у нас не эластичен, если брать нефтяной [экспорт], тоже не эластичен к курсу в целом», — сказал он.

Курс рубля упал в конце февраля. К 11 марта Банк России установил официальный курс доллара в размере 120,37 руб., евро — 132,95 руб. С тех пор российская валюта укрепилась и била многолетние рекорды низкого курса.

Причиной укрепления рубля стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование было отменено.

В декабре началось ослабление рубля, к середине месяца значительно ускорилось. На неделе с 12 по 16 декабря рубль опустился с 62,8 до 64,65 к доллару и с 66,37 до 69,1 к евро. По состоянию на 27 декабря доллар торгуется по 68,6 руб.

В Минфине называли более важным предсказуемость курса валюты, а не параметры. Центробанк при этом настаивает на плавающем курсе рубля, поясняя, что возвращение к прежним показателям в нынешних условиях сделает его искусственным, что грозит девальвацией и зависимостью страны от кредитно-денежной политики других государств. «То есть мы привязываемся к валютам чужих стран; напомню, что в этих странах сейчас инфляция на 40-летнем максимуме», — пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Динамику ослабления рубля в декабре в ЦБ объяснили снижением нефтяных цен. При это курс «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», считает зампред регулятора Алексей Заботкин.

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