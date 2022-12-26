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ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля

Причина ослабления рубля на минувшей неделе — падение цен на нефть, оценил первый зампред ЦБ Алексей Заботкин. Но курс, по его мнению, по-прежнему находится в том же диапазоне, который наблюдался с мая
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Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, сказал в интервью РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Интервью будет опубликовано во вторник, 27 декабря.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил он. Впрочем, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», подчеркнул Заботкин.

Наблюдаемое ослабление рубля внесет вклад в рост цен, признал зампред ЦБ: как и раньше, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев», — пояснил он. «Дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое произошло во второй половине весны и летом, на текущий момент уже по большому счету исчерпан», - добавил Заботкин. Сейчас, по его словам, регулятор не планирует ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету.

Ослабление российской валюты к доллару и евро началось в декабре и значительно ускорилось в середине месяца. На неделе с 12 по 16 декабря рубль ослабился с 62,8 до 64,65 к доллару и с 66,37 до 69,1 к евро. На неделе с 19 декабря падение рубля ускорилось, в первый после выходных день торгов на бирже российская валюта прошла две критические отметки — в 65 и 67 руб. к доллару США, а 21 декабря преодолела отметку в 70 руб. за доллар и 75 руб. за евро. 26 декабря рубль торгуется в районе 68,2 руб. за доллар и 72,4 руб. за евро.

Цена на нефть марки Brent с начала декабря снизилась почти c $90 за баррель до примерно $84. Средняя цена на российскую нефть Urals, которая после введения серии санкций продается с дисконтом, за период с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года составила $57,49 за баррель, приводил оценку Минфин. Месяцем ранее она составляла $71,1. С 5 декабря в отношении российской нефти действуют санкции ЕС и США, которые включают в себя ограничения морских поставок и ценовой потолок в $60.

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Эксперты, которых ранее опрашивал РБК, в качестве факторов ослабления рубля также называли повышенный спрос на валюту как со стороны физических лиц, которые покупают валюту в преддверии зарубежных поездок на новогодних каникулах, так и со стороны компаний, которые, опасаясь дальнейших санкционных ограничений, спешат совершить необходимые закупки за рубежом.

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