В ЦБ предсказали возврат экономики к докризисному уровню через три года

Экономика может вернуться к докризисному уровню в 2025 году, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Структурная адаптация — «длительный процесс», предупредил он

Алексей Заботкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью РБК оценил сроки возврата экономики России к докризисному уровню.

«Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году. Если сравнить последствия структурного сдвига, структурного снижения потенциала и циклического спада, то экономике заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада. Циклический спад мы имели в 2020 году. При весьма активной контрциклической политике со стороны ДКП [денежно-кредитной политики] и со стороны бюджета это снижение было полностью компенсировано — даже больше, чем компенсировано, — в 2021 году. Структурная адаптация — это более длительный процесс, поэтому займет большее время», — сказал Заботкин.

Влияние мировой экономики на российскую остается существенным. «Мы по-прежнему остаемся весьма открытой экономикой. Есть ограничения по импорту, но те же физические объемы экспорта и цены нашего экспорта сильно зависят от мировой конъюнктуры. И, как мы видим, цены на некоторые сырьевые товары заметно снизились за последние несколько месяцев вслед за снижением ожиданий по мировому росту», — добавил Заботкин.

Глава агентства АКРА, бывший зампред ЦБ Михаил Сухов ранее в интервью РБК говорил, что срок выхода экономики на допандемийный уровень (то есть до 2019-го, а не до 2022 года) «находится за рамками пятилетнего прогноза». Все это время будет происходить фундаментальная трансформация экономики под влиянием санкций, отмечал он.

По прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ в декабре, ВВП в 2022 году упадет на 2,4%, а в последующие два года будет расти на 1,5% ежегодно. Сам ЦБ в октябрьском прогнозе предсказывал падение на 3–3,5% в этом году. По ожиданиям Минэкономразвития, в 2022 году сокращение ВВП составит не более 2,9%, однако уже в первом квартале 2023 года начнется восстановительный рост. В результате отрицательная динамика по итогам 2023 года (минус 0,8%) будет обусловлена преимущественно эффектом высокой базы первого квартала предыдущего года.