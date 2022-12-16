Глава АКРА оценил сроки возврата экономики к допандемийному уровню

Восстановление российской экономики до уровня до пандемии может занять более пяти лет, ожидает глава АКРА Михаил Сухов. По его словам, в целом это «нерадужная» картина, но позитивным фактором является хорошее состояние госфинансов

Михаил Сухов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На фоне санкционного давления восстановление российской экономики до уровней 2019 года произойдет не ранее чем через пять лет. Такой прогноз в интервью РБК дал гендиректор АКРА Михаил Сухов.

«Срок выхода экономики на допандемийный уровень — на самом деле, с ним нужно сравнивать — находится за рамками пятилетнего прогноза. Не думаю, что это уж какая-то такая радужная картина», — констатировал Сухов. Он пояснил, что все это время будет происходить фундаментальная трансформация экономики под влиянием санкций. При этом тот факт, что перестройка будет длительной, был понятен изначально.

«В отношении влияния санкций никто самообманом не занимался: никто не считал, что после ужесточения санкций за три месяца вся экономика быстренько перестроится, и тут же все станет развиваться по новой. Наоборот, первые оценки экспертов были заметно пессимистичнее фактических результатов года. <...> Структурная перестройка экономики — это процесс, для которого, думаю, пять лет — это очень оптимистичный срок. В этот период сейчас видится двухлетнее падение ВВП — большее в этом году, меньшее в следующем году — и постепенный рост начиная с 2024–2025 годов», — сказал Сухов.

Двухлетнего спада экономики ожидают Минэкономразвития и ЦБ. По прогнозу министерства, в 2022 году сокращение ВВП составит не более 2,9%, однако уже в первом квартале 2023 года начнется восстановительный рост. В результате отрицательная динамика по итогам 2023 года (минус 0,8%) будет обусловлена преимущественно эффектом высокой базы первого квартала предыдущего года. По ожиданиям ЦБ, спад в 2022 году будет находиться в диапазоне 3–3,5%, а в 2023 году экономика сократится на 1–4%.

Если экономика в этом году сократится на 2,9%, то она будет на 1% меньше, чем по итогам 2019 года, следует из данных Росстата.

В нынешнем году серьезное сглаживающее влияние оказывает фактор запасов, а кроме того, еще продолжают действовать контракты, не попавшие под санкции, но не все из них будут продлены, констатирует глава АКРА. «Я думаю, что все больше будут заметны так называемые вторичные санкции: распространение ограничений, нежелание вести дела не только в тех отраслях, которые официально объявлены, но и по широкому кругу экономических связей. <...> На самом деле основной канал давления сейчас не только товарный, а транзакционный, потому что движение товаров можно организовать и через группу дружественных стран. Расчеты тоже можно организовать, но существенно дороже, чем традиционный банковский канал, что негативно влияет на объемы торговли», — отмечает Сухов.

При этом позитивным моментом в текущей экономической ситуации, по мнению Сухова, является «удовлетворительное состояние финансов государства», которое позволяет «относительно безболезненно», то есть без серьезного увеличения инфляционного давления, наращивать государственный долг.

Согласно федеральному бюджету на ближайшие три года, в 2023 году госдолг ожидается на уровне 25,4 трлн руб., или 16,9% ВВП, в 2024 году он вырастет до 27,7 трлн, или 17,3% ВВП, а в 2025 году составит 29,9 трлн, или 17,5% ВВП.