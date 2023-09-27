Набиуллина выступила против копирования опыта Китая в регулировании

Россия не сможет напрямую перенять опыт Китая в регулировании финансовых рынков, это будет движением назад, заявила Набиуллина. Ранее Минэк предложил «китайскую мембрану» для решения проблем с курсом рубля. ЦБ идею не поддержал

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россия не может полностью перенять опыт Китая в сфере регулирования финансовых рынков, в первую очередь из-за отличий в подходе к этому, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на лекции для студентов Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ).

Отвечая на вопрос о том, какие уроки Россия может извлечь из фискальной и монетарной политики Китая, она отметила, что Москва изучает опыт разных стран, но ни один нельзя скопировать, поскольку везде различаются условия.

«В Китае больше федерализма. У нас больше централизации. Во многом, наверное, из-за того, что значительная часть доходов в бюджет поступает от нефти, газа, которые неравномерно расположены по стране, и нужны вот эти трансферты, бюджетные выравнивания», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что в Китае управляемый курс валюты, множественные бюджетные ставки и ограничения на движение капитала. «Но кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и т.д. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю. <…> Что-то мы изучаем, какие-то конкретные вещи — как они применяют на конкретных рынках, но напрямую, я считаю, мы этот опыт взять не можем», — сказала глава ЦБ.

В августе курс доллара в России пробил отметку 100 руб., вскоре после этого ЦБ внепланово повысил ставку с 8,5 до 12%, а затем — до 13%. Впоследствии курс опустился ниже 100 руб. за доллар — на фоне сообщений об обсуждении ужесточения валютного регулирования.

Глава Минэка Максим Решетников предложил использовать аналог «китайской модели»: «некую мембрану между внутренним и внешним рынками рублей». Он подчеркнул, что речь не идет о двух курсах, так как «это крайне вредное явление для экономики». По словам Решетникова, эту позицию Минэк уже обсуждает с Центробанком.

В ЦБ, в свою очередь, считают, что введение такого инструмента приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Так называемые мембраны и ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочная мера, но в долгосрочной перспективе они могут в том числе затруднить внешнеэкономические связи, заявил регулятор.

Набиуллина и до этого говорила о негативных последствиях введения ограничений на вывод рублей и неэффективности подобных мер для стабилизации курса. Она отмечала, что перевод средств за рубеж не создает спроса на валюту, спрос возникает в тот момент, когда валюта приобретается. Повлиять на спрос можно через повышение привлекательности рубля, считает глава ЦБ.