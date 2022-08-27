Business Insider сообщил о росте спроса на электроодеяла в Европе

Несмотря на рекордную жару в странах Европы, в регионе выросли продажи обогревателей и одеял с подогревом, поскольку люди готовятся к росту цен на электричество предстоящей зимой, пишет Business Insider.

По данным аналитической компании GFK, жители Германии в первой половине 2022 года купили на 35% больше обогревателей, чем за тот же период прошлого года — около 600 тыс. штук.

В британском магазине бытовой техники Lakeland заявили, что с начала года продали почти в 13 раз больше одеял с подогревом, чем за весь 2021-й. «В этом месяце мы уже продали на 65% больше наших пледов с подогревом, чем за весь январь. Мы видим, что люди готовятся к повышению цен на энергоносители», — сообщил представитель магазина.

Продажи портативных электрических обогревателей от швейцарского ретейлера Interdiscount & Microspot, по словам представителя компании, подскочили на 300% по сравнению с 2021 годом. В другом швейцарском магазине Brack также заявили о росте спроса на обогреватели, но не привели точных цифр.

К резкому росту цен на энергоносители привело сокращение поставок российского газа, указывает Business Insider. Сокращение поставок через трубопровод «Северный поток-1» началось в июне, после того как «Газпром» заявил о сложностях с возвращением одной из турбин из-за введенных против России санкций в ответ на российскую военную операцию на Украине. На этом фоне поставки газа сократились с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн, а затем, после вывода из эксплуатации еще одного агрегата, — до 67 млн куб. м. Позднее «Газпром» объявил о выводе из эксплуатации еще одной турбины, из-за этого суточный объем прокачки газа по «Северному потоку» сократился с 67 млн до 33 млн куб. м (до 20% от проектной мощности).

Российская компания утверждает, что сложности в ситуации с турбинами вызваны санкциями, власти Германии говорят о политических причинах снижения объема прокачки.

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