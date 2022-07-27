Spiegel сообщил о всплеске спроса на домашние обогреватели в Германии

Издание пишет, что из-за действий президента России, который стремится к дестабилизации ЕС, немецкие потребители могут столкнуться с дефицитом баллонов с газом и масляных радиаторов

Фото: Tim Boyle / Getty Images

С полок хозяйственных магазинов Германии постепенно исчезают баллоны с газом и масляные радиаторы, пишет Spiegel в утренней рассылке.

По мнению авторов, нынешний дефицит аналогичен тому, который был с туалетной бумагой в начале 2021 года во время начала пандемии COVID-19.

Журналисты Spiegel попутно обвиняют в энергетическом кризисе президента России Владимира Путина, который ведет с Европой «психологическую войну». «Путин пытается запугать политическое сообщество [ЕС] и обеспечить устойчивую дестабилизацию», — утверждает издание.

Ранее о том, что в Германии резко вырос спрос на домашние обогреватели, сообщала пресс-служба магазинов бытовой техники DIY. В торговой сети заявили, что цены на обогреватели растут с начала июля на фоне опасений холодной зимы и дорогого газа.

По данным немецкой телерадиокомпании WDR, крупные сети хозяйственных магазинов в Германии подтвердили рост спроса на масляные радиаторы, конвекционные обогреватели, печи, а также дрова, пропан в баллонах и пеллеты.

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Цены на газ в Европе растут с начала июня, когда «Газпром» объявил о сокращении поставок через «Северный поток-1» из-за невозврата из ремонта одной из турбин, использующихся на компрессорной станции «Портовая». На этом фоне поставки сократились с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн, а затем, после вывода из эксплуатации еще одного агрегата, — до 67 млн куб. м.

27 июля «Газпром» остановил работу еще одной турбины — таким образом поток газа сократился с 65 млн куб. м в сутки до 35 млн куб. м, или 20% от проектной мощности газопровода. На этом фоне биржевая цена газа превысила $2300 за 1 тыс. куб м, впервые с марта.

Власти Германии назвали сокращение поставок по «Северному потоку-1» «стратегией Кремля». «Я считаю, что «Газпром» уже не является хозяином собственных решений», — заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, назвав ситуацию вокруг «Северного потока-1» и турбин фарсом: «Все политизировано, договоренности больше не соблюдаются». Россия отвергла обвинения в том, что сокращение поставок по «Северному потоку-1» вызвано политическими причинами.

Ранее Spiegel со ссылкой на исследование института изучения общественного мнения Civey сообщал, что жители Германии в ожидании длительного экономического кризиса настроились на ухудшение своего финансового положения в ближайшие пять лет. По данным Civey, 71% респондентов ожидают снижения экономического уровня страны в ближайшие пять лет и лишь 11% опрошенных верят, что положение станет лучше.