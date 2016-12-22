Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля

По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, непредсказуемыми колебания курса рубля делает, в частности, угроза введения новых санкций со стороны США

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Власти России разработали меры для защиты от возможного введения США санкций против российского государственного долга, сообщил журналистам первый вице-премьер правительства и глава Минфина Антон Силуанов.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Глава Минфина особо отметил, что риск возможного введения американских санкций делает непрогнозируемым курс рубля.

​«Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, будут введены санкции, не будут», — пояснил Силуанов.

Министр подчеркнул, что уже одно объявление о возможном введении санкций изменило настроения инвесторов, которые «начали выходить из российских активов».

В августе 2018 года курс рубля к доллару и евро резко снизился. Если 1 августа стоимость евро на Московской бирже колебалась несколько выше 73 руб., а курс доллара — в диапазоне 62,5–63 руб., то 23 августа стоимость евро поднималась почти до 80 руб., а курс доллара — выше 69 руб. (максимум с 5 апреля 2016 года). После этого ЦБ объявил о приостановке закупок валют для нужд Минфина в рамках реализации бюджетного правила, что помогло рублю укрепиться.

27 августа курс доллара на Московской бирже колеблется в диапазоне 67–67,5 руб., курс евро — в районе 78–78,4 руб.

В начале февраля Минфин США в докладе конгрессу сообщил, что введение ограничений в отношении российского госдолга (в частности, запрета американскому бизнесу инвестировать в новые российские госбумаги) создает чрезмерные риски для глобального рынка.

22 августа Bloomberg сообщил, что Банк России увеличил объемы закупок золота, доведя их до максимума с начала года. По данным самого ЦБ, в июле 2018 года им было закуплено 840 тыс. тройских унций, или более 26,1 т золота. Весной 2018 года Россия сократила вложения в госдолг США, избавившись от большей части принадлежащих ей американских казначейских облигаций. Часть вырученных от продажи бумаг средств, по мнению экспертов, и была вложена в покупку золота.

В понедельник, 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России, наложенные из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери. В рамках первого пакета санкций Вашингтон, в частности, решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).



Дополнительные санкции могут быть введены спустя три месяца, если российское правительство не согласится предоставить гарантии неприменения химического оружия.