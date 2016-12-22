Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года

В июле ЦБ приобрел более 26 т золота, увеличив общий объем резервов до 1970 т, их стоимость — $77,41 млрд. Bloomberg полагает, что для покупки золота Банк России использовал часть средств, выведенных из вложений в госдолг США

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Банк России увеличил объемы закупок золота, доведя их до максимума с начала года, сообщает Bloomberg. По данным самого ЦБ, в июле 2018 года им было закуплено 840 тыс. тройских унций, или более 26,1 т золота. В последний раз больше золота — 880 тыс. тройских унций, или 27,37 т, — ЦБ приобрел за месяц в ноябре 2017 года.

​Эксперты Bloomberg напоминают, что весной 2018 года Россия сократила вложения в госдолг США, избавившись от большей части принадлежащих ей американских казначейских облигаций. Часть вырученных от продажи бумаг средств, по мнению экспертов, и была вложена в покупку золота.

«Это очень мудрый шаг со стороны Путина. Россия находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от долларов и вкладываются в золото. Это защитит их от заморозки долларовых активов и санкций», — пояснил Bloomberg редактор издания Strategic Intelligence Джим Рикардс.

Высоко оценил действия ЦБ по диверсификации своих валютных резервов и партнер британской компании SP Angel Джон Мейер. По его словам, власти США все активнее используют доллар как оружие, а вложения в золото — это лучший вариант для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в доллар.

По данным ЦБ, на 1 августа общий объем его золотых запасов составлял 63,34 млн тройских унций, или свыше 1970 т. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ оценивал в $77,41 млрд.