Курсы доллара и евро упали более чем на рубль

Рубль резко укрепился после того, как ЦБ объявил о приостановке закупок валюты для нужд Минфина. Менее чем за час доллар и евро на Московской бирже подешевели более чем на рубль

Фото: Андрей Любимов / РБК

Курсы доллара и евро на Московской бирже пошли вниз после того, как ЦБ объявил о решении не закупать валюту для Минфина вплоть до конца сентября 2018 года. Менее чем за час доллар и евро подешевели более чем на 1 руб.

В ходе утренних торгов в четверг курс рубля к обеим валютам продолжал падать. На пике стоимость доллара достигла 69,01 руб., что на 98 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Выше отметки 69 руб. курс доллара поднялся впервые с 5 апреля 2016 года. В то же время курс евро поднялся до 79,7725 руб., что на 87,25 коп. выше уровня закрытия торгов среды.

​После объявления ЦБ рубль резко укрепился. Менее чем за час курсы доллара и евро опустились почти на 1,5 руб. Доллар на минимуме достиг отметки 67,57 руб., а евро опустился до 78,295 руб.

Решение приостановить закупку валюты ЦБ объяснил намерением снизить волатильность на финансовых рынках: с начала августа курс доллара на Московской бирже вырос более чем на 6 руб. При этом ЦБ заверил, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

К 14:25 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 67,817 руб., евро — 78,5 руб.