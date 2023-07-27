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Дисконт на российскую нефть к Brent сократился до менее $15 за баррель

Глава Минэнерго: дисконт на российскую нефть к Brent сократился до менее $15 за баррель
Сюжет
Война санкций
Глава Минэнерго сообщил о сокращении дисконта на Urals к Brent до менее $15 за баррель. Также он рассказал о планах по созданию новой страховой компании для морских перевозок нефти совместно с дружественными странами
BRENT BRENT $83,32 -0,13%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

России удалось сократить дисконт на российскую нефть к Brent до менее $15 за баррель, рассказал в интервью ТАСС министр энергетики Николай Шульгинов.

«Дисконты уже сейчас довольно небольшие, а на некоторых направлениях — очень низкие. В целом они сейчас ниже $15», — сказал он.

Шульгинов добавил, что партнеры России уже сами конкурируют за российскую нефть и нефтепродукты на рынке, что позволяет восстанавливать рыночные отношения. «Наша нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль функционирует стабильно. Единственное, что влияет на объем добычи — это договоренности в рамках ОПЕК+ по добровольному снижению добычи и экспорта нефти», — отметил он.

По словам министра, России удалось в полном объеме обеспечить финансами и страхованием морскую перевозку нефти. Он также рассказал, что Москва в настоящее время обсуждает создание новой страховой компании с дружественными странами. «Рассматриваем разные варианты», — отметил Шульгинов.

Дисконт цены российской нефти к эталонному сорту Brent, который после введения европейского эмбарго достигал, по данным Argus, $35–40 за баррель, начал снижаться еще в августе, говорил вице-премьер Александр Новак. В феврале правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие плавное снижение этого дисконта для целей налогообложения нефтяных компаний: с $34 за баррель в апреле он должен был ежемесячно сокращаться на $3.

В начале апреля Новак объявил о решении до конца года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в cутки. Аналогичные меры принял ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. В конце месяца вице-премьер сказал, что добыча нефти в России в этом году снизится на 20 млн т по сравнению с прошлогодней, до 15 млн т. МЭА сообщало, что в июне экспорт российской нефти сократился на 600 тыс. барр. в сутки, до 7,3 млн барр. в сутки, что стало минимальным с марта 2021 года показателем.

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Падение переработки нефти в России связано с ремонтами НПЗ, внутренний рынок обеспечивается в полном объеме, отмечал Новак: «У нас часть заводов на ремонт встали, может быть по этой причине небольшое снижение добычи переработки. Но, в целом это никак не влияет на обеспечение внутреннего рынка, у нас достаточно нефтепродуктов», — говорил министр.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дисконт нефть Brent Россия санкции Минэнерго Николай Шульгинов
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