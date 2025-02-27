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Кредиты для физических лиц в 2025 году ,  
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Доля кредитов, которые гасятся за счет более 50% дохода, резко снизилась

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Кредиты для физических лиц в 2025 году
Доля потребкредитов, на обслуживание которых заемщики тратят более половины своего дохода, в 2024 году сократилась в 1,5 раза. Еще сильнее такая динамика заметна в ипотеке, зафиксировал ЦБ
Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС
Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС

В 2024 году в полтора раза сократилась доля потребительских кредитов, которые выдаются заемщикам, тратящих более половины своего дохода на обслуживание долга. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством регулятора.

«Доля потребкредитов, выдаваемых заемщикам, которые тратят более половины своего дохода на обслуживание долга, снизилась в полтора раза, до 26%. В ипотеке доля таких кредитов снизилась даже больше, чем в полтора раза, но пока остается высокой — 42%, потому что эта доля в ипотеке изначально была очень высокой», — привела цифры Набиуллина.

По предварительным данным ЦБ за 2024 год, объем выданных банками потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% составила 3,5 трлн руб. В 2023 году этот показатель составлял 6,2 трлн руб. Общий объем потребкредитов сократился незначительно: с 11,4 трлн руб. в 2023 году до 11,3 трлн руб. в 2024 году. В ипотеке объем кредитов с высоким ПДН в прошлом году составил 1,3 трлн руб., в 2023 году — 4 трлн руб. При этом сокращение общего объема выданных ипотечных кредитов за год произошло сильнее: с 7,3 трлн руб. в 2023 году до 4,5 трлн руб. в 2024 году.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ будет учитывать этот фактор при установлении макропруденциальных лимитов по ипотеке, которые заработают во второй половине 2025 года, продолжает Набиуллина: «Ценой быстрого кредитного роста последних двух лет было то, что банки в значительной степени задействовали запасы капитала ликвидности, которые у них были к началу 2022 года и которые были поддержаны регуляторными послаблениями. И этот запас капитала и ликвидности позволил как раз поддержать экономику, наращивая кредитование. И в прошлом году дошло до того, что обострившаяся конкуренция за ликвидность спровоцировала дополнительный рост ставок по депозитам, а мы вынуждены были сдвинуть график выполнения норматива краткосрочной ликвидности. Но хочу сказать, что больше таких скидок не будет. Мы ожидаем, что банки ответственно подойдут к улучшению структуры своих балансов, чтобы плавно перейти на новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. Он будет менее строгим, но все равно потребует наличия буфера высоколиквидных активов».

В прошлом году в целом по банковскому сектору нормативы достаточности капитала снизились почти на 2 п.п., до 12,5% — это означает, что кредитование росло быстрее, чем банки зарабатывали и капитализировали прибыль, объяснила Набиуллина. «Капитал нужен для поддержания роста кредитования и покрытия стрессовых потерь, чтобы банки сохраняли устойчивость, даже если часть заемщиков окажется менее кредитоспособными, чем это представляет банк на момент выдачи кредита. И адекватная достаточность капитала — это краеугольный камень финансовой стабильности и сохранности средств вкладчиков, а не прихоть Базеля или Воронежа», — резюмировала глава ЦБ. Речь идет о стандартах регулирования в соответствии с международными рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору. «Воронеж» — ироничное и не закрепленное в официальных документах название российских подходов к регулированию после санкций 2022 года.

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Банки кредитование Ипотека
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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