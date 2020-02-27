CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию в прошлом году, следует из данных ФТС. Это произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Венесуэлы и Ирана

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США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран. Экспорт в Китай, Нидерланды и Германию в денежном выражении изменился незначительно.

Ранее Министерство экономического развития уже отмечало, что американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году. Существенный вклад в это внесли закупки со стороны Турции (из-за возобновления американских санкций в отношении Ирана) и США (за счет ограничения поставок из Венесуэлы). Минэкономразвития ссылалось на данные ФТС за январь—ноябрь 2019 года. РБК изучил данные за полный год.

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США на фоне американских санкций против Венесуэлы, писал РБК. В феврале 2020 года США ввели санкции против трейдинговой «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading за ее сделки с Венесуэлой. Но сама «Роснефть» обеспечивает значительную часть американского импорта нефти из России: по данным инвестбанка Caracas Capital, в декабре 2019 года в США пришло 37 судов с российской нефтью, восемь из которых привезли товар «Роснефти». В «Роснефти» эти данные не комментировали.