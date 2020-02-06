Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

Россия в 2019 году резко увеличила поставку нефти и нефтепродуктов в США, став вторым экспортером энергоносителей в эту страну после Канады. Это последствия американских санкций в отношении Венесуэлы

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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

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Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии — 13,7 млн барр. Но в ноябре Россия поставила 19,2 млн барр., а Мексика — 21,2 млн барр.

Экспорт энергоносителей в октябре в США стал рекордным для России за последние восемь лет: больше страна поставляла только в ноябре 2011 года, задолго до присоединения Крыма и санкций США, указывают аналитики Caracas Capital в отчете, с которым ознакомился РБК.