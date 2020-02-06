Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

Россия увеличила поставки в США, в основном за счет нефтепродуктов: в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года), до 16 млн барр. Россия традиционно была вторым крупнейшим после Канады поставщиком нефтепродуктов в США (но не нефти), а осенью она резко нарастила объемы. В ноябре российские компании экспортировали в США уже 17 млн барр. нефтепродуктов, поставив исторический рекорд. Импорт из Канады составил 18 млн барр. топлива.
В октябре США закупили нефть ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. (SODECO, владеет 30% проекта «Сахалин-1»), говорит вице-президент ценового агентства Argus Виктор Парно. Данных по нефтепродуктам у агентства нет.
За январь—ноябрь 2019 года физические поставки нефти из России в США выросли в 3,1 раза, с 1,38 млн до 4,28 млн т (с 10,1 млн до 31,2 млн барр.), следует из данных российской ФТС. У EIA немного другие данные: импорт из России вырос в два раза, до 40 млн барр., по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В стоимостном выражении экспорт российской нефти в Америку увеличился за январь—ноябрь 2019 года с $0,74 млрд до $1,95 млрд, указывает ФТС. Россия также поставила в США нефтепродуктов на $3,8 млрд.
Данных за декабрь пока нет. В декабре Россия направила в США 37 судов с различными грузами, из них восемь судов привезли 3,5 млн барр. нефтепродуктов «Роснефти», пишут аналитики Caracas Capital, ссылаясь на таможенные данные США. РБК направил запрос в «Роснефть». Нефтепродукты и нефть, по данным Caracas Capital, также поставляли Litasco (трейдер ЛУКОЙЛа), НОВАТЭК, «Газпром нефть», BP, «Нефтиса» Михаила Гуцериева, трейдер Vitol и ExxonMobil (оператор консорциума «Сахалин-1»).
Каким образом Венесуэла помогла Москве укрепить позиции
Россия увеличила экспорт нефти в США из-за американских санкций в отношении Венесуэлы и Ирана, указывало российское Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году.
В последние годы США импортировали из Венесуэлы ежемесячно около 15–20 млн барр. нефти и около 2 млн барр. нефтепродуктов, но летом полностью прекратили эти закупки.
Экспорт российских нефтепродуктов вырос также в основном из-за санкций в отношении Венесуэлы, добавляет Парно. США, где основная добыча приходится на легкую сланцевую нефть, не хватает темных нефтепродуктов из тяжелой нефти, которую они раньше закупали в Венесуэле для переработки на углубляющих установках НПЗ, объясняет он.
Еще одной причиной роста поставок может быть падение цен на российскую нефть Urals, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. С 2020 года Международная морская организация (IMO) ввела требование резко снизить уровень серы в выбросах при сжигании судового топлива. В преддверии введения новых правил высокосернистая Urals подешевела: скидка к Brent доходила до $5 за баррель, говорит Полищук. Например, в октябре 2019 года Urals стоила всего $58,5 за баррель — в 1,4 раза дешевле, чем год назад. Но ситуация нормализуется: владельцы судов ставят скрубберы (устройства для очищения выбросов), спрос стабилизируется, а цена Urals в 2020 году, по прогнозу Raiffeisenbank, составит $63,5 за баррель.