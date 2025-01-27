Bloomberg узнал о переносе публикации плана отказа ЕС от топлива России

Bloomberg: публикацию плана ЕС по отказу от топлива из России отложат на месяц

ЕК перенесет публикацию плана постепенного отказа от топлива из России к 2027 году, эти меры требуют одобрения всех 27 стран-членов ЕС, пишет Bloomberg. Москва называла напряженной ситуацию с запасами газа в европейских хранилищах

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Еврокомиссия, скорее всего, перенесет на месяц публикацию плана постепенного отказа от импорта российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с обсуждением ситуации. Ожидалось, что документ будет представлен 26 марта.

Как отмечает агентство, группа из десяти европейских стран настаивала на ужесточении санкций против Москвы с помощью ограничений на поставки природного газа и СПГ, однако эти усилия осложняются необходимостью добиться единогласия среди всех 27 членов ЕС. Еврокомиссия планирует полностью отказаться от импорта топлива из России к 2027 году.

1 января истек срок контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» о трубопроводных поставках газа из России в европейские страны по единственному маршруту через Украину. Москва неоднократно говорила о готовности продлить соглашение, однако Киев от этого отказался. Украина не позволит России «зарабатывать дополнительные миллиарды» на поставках газа, утверждал украинский лидер Владимир Зеленский.

Как отмечает Bloomberg, российский СПГ — один из последних источников энергии, от которых зависит Европа. По итогам прошлого года ЕС закупил рекордные 15,5 млн т этого топлива из России, крупнейшими импортерами оказались Франция, Испания и Бельгия. Ряд европейских стран продолжают приобретать у Москвы ядерное топливо, пишет агентство.

По данным Минфина России, нефтегазовые доходы составили 11,131 трлн руб. в 2024 году, что оказалось ниже прогноза. В декабре вице-премьер России Александр Новак называл напряженной ситуацию с запасами газа в хранилищах ЕС. Он оценивал объемы топлива в 75 млрд куб. м, что на 3–5% ниже среднего уровня за последние пять лет. Politico писало о «беспрецедентных» закупках ЕС российского СПГ за первую половину января 2025 года — 837,3 тыс. т. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признавала «заоблачные траты» на электроэнергию из-за отказа от импорта из России.