Bloomberg узнал о переносе публикации плана отказа ЕС от топлива России
Еврокомиссия, скорее всего, перенесет на месяц публикацию плана постепенного отказа от импорта российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с обсуждением ситуации. Ожидалось, что документ будет представлен 26 марта.
Как отмечает агентство, группа из десяти европейских стран настаивала на ужесточении санкций против Москвы с помощью ограничений на поставки природного газа и СПГ, однако эти усилия осложняются необходимостью добиться единогласия среди всех 27 членов ЕС. Еврокомиссия планирует полностью отказаться от импорта топлива из России к 2027 году.
1 января истек срок контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» о трубопроводных поставках газа из России в европейские страны по единственному маршруту через Украину. Москва неоднократно говорила о готовности продлить соглашение, однако Киев от этого отказался. Украина не позволит России «зарабатывать дополнительные миллиарды» на поставках газа, утверждал украинский лидер Владимир Зеленский.
Как отмечает Bloomberg, российский СПГ — один из последних источников энергии, от которых зависит Европа. По итогам прошлого года ЕС закупил рекордные 15,5 млн т этого топлива из России, крупнейшими импортерами оказались Франция, Испания и Бельгия. Ряд европейских стран продолжают приобретать у Москвы ядерное топливо, пишет агентство.
По данным Минфина России, нефтегазовые доходы составили 11,131 трлн руб. в 2024 году, что оказалось ниже прогноза. В декабре вице-премьер России Александр Новак называл напряженной ситуацию с запасами газа в хранилищах ЕС. Он оценивал объемы топлива в 75 млрд куб. м, что на 3–5% ниже среднего уровня за последние пять лет. Politico писало о «беспрецедентных» закупках ЕС российского СПГ за первую половину января 2025 года — 837,3 тыс. т. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признавала «заоблачные траты» на электроэнергию из-за отказа от импорта из России.
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