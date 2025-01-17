ЕС импортировал «беспрецедентный объем» российского СПГ
С начала 2025 года Европа начала закупать российский сжиженный газ «беспрецедентными темпами» на фоне остановки его транзита через Украину, передает европейская версия издания Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
«За первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали из России 837,3 тыс. т сжиженного природного газа», — говорится в публикации.
Как отмечает Politico, эти данные значительно выше показателей за аналогичный период прошлого года. Тогда объем импорта СПГ составил 760,1 тыс. т.
заявлял президент Украины Владимир Зеленский, его страна не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на поставках газа.
Российский вице-премьер Александр Новак в декабре 2024 года называл напряженной ситуацию с запасами газа в европейских хранилищах. По его оценкам, объем топлива там составляет около 75 млрд куб. м, что на 3–5% ниже среднего уровня за последние пять лет.
В 2020 году Европа закупила порядка 10,5 млн т российского СПГ, а в 2024-м — рекордные 15,5 млн т, писал Bloomberg. По итогам прошлого года нефтегазовые доходы Москвы составили 11,131 трлн руб., что оказалось ниже прогноза, сообщал Минфин России.
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