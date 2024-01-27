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Война санкций ,  
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Эксперты указали на риск для Европы после отказа от газа из России

Bloomberg: отказ Европы от газа из России создал риск зависимости от США
Сюжет
Война санкций
Переход Европы на американский СПГ создает для газовой отрасли «риск концентрации», с которым придется научиться справляться в будущем, считают эксперты Bloomberg
Фото: Norbert Fellechner / Getty Images
Фото: Norbert Fellechner / Getty Images

Заменив российское топливо на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой, считают эксперты Bloomberg. По их мнению, ситуация становится все более рискованной с каждым днем.

Агентство отмечает, что США за короткий промежуток времени взяли на себя значительную долю поставок газа в Европу, став вторыми по их объемам после Норвегии.

«Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если вновь не появится больше российского газа и катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка. Преимущество для Европы — разнообразие поставщиков из США, — считает старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф. — Риск заключается в серьезном изменении политики США в будущем».

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Фото:Hans Blossey / imagebroker.com / Global Look Press

Речь идет о недавнем решении Белого дома приостановить рассмотрение новых лицензий на экспорт СПГ из-за проблемы изменения климата. Как пишет Bloomberg, после начала конфликта на Украине администрация президента США Джо Байдена взяла на себя обязательство перед ЕС по оперативному рассмотрению лицензий. «Нынешнее решение не соответствует этому обещанию», — подчеркивает глава отраслевого объединения LNG Allies Фред Хатчинсон.

Агентство отмечает, что пауза США грозит отсрочкой или даже срывом ряда крупных проектов, которые, как ожидалось, должны были появиться на рынке ближе к концу 2020-х годов. «Это может быть пауза в политических целях, чтобы успокоить сторонников Байдена в преддверии всеобщих выборов. Или это может быть более длительная приостановка выдачи разрешений, которая снижает шансы на то, что эти терминалы будут одобрены в долгосрочной перспективе, — считает аналитик Energy Aspects Дэвид Седуски. — Если президентом станет республиканец, такой как Дональд Трамп, приостановка рассмотрения лицензий почти наверняка будет отменена в начале 2025 года».

В Еврокомиссии не увидели поводов для беспокойства в росте зависимости от американского СПГ, пишет Bloomberg. По словам высокопоставленного европейского чиновника, «там не такой уровень политических рисков, как в случае с Россией».

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Однако в других странах отмечают потенциальные проблемы в будущем, пишет агентство. Так, вице-президент нефтегазовой компании BP Джонти Шепард заявил, что растущая зависимость от американского газа создает для отрасли «риск концентрации». «Отрасли в целом придется научиться справляться с этим в будущем», — считает он.

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Политика
Фото:Issei Kato / File Photo / Reuters
Решение Европы обменять российский газ на американский СПГ вместо перехода на возобновляемые источники энергии означает, что ее энергетическая безопасность остается зависимой от факторов, находящихся далеко за пределами ее контроля, пишет агентство, приводя в пример сезон ураганов в Атлантике и политические интриги в Вашингтоне.

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Юлия Овчинникова
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