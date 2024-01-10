Bloomberg назвал СПГ критическим вопросом для Байдена перед выборами

Незадолго перед выборами администрация Байдена занялась пересмотром климатических норм в сфере экспорта СПГ. Bloomberg отмечает, что это направление имеет значение как для внутренней политики США, так и для отношений с союзниками

Фото: Issei Kato / File Photo / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена занялась пересмотром климатических критериев, которые она же использует для одобрения запуска новых мощностей экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Это угрожает приостановить реализацию еще незавершенных проектов перед выборами 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источники агентства рассказали, что группа правительственных чиновников под руководством советника Белого дома по климату Али Заиди собралась 6 января, чтобы разработать политические рекомендации по этому вопросу для Байдена. Как отмечает Bloomberg, вопрос экспорта СПГ вынуждает президента «балансировать между конкурирующими геополитическими и внутренними приоритетами».

Экспорт СПГ из США растет от года к году. Поставки сжиженного газа из Штатов в Европу в 2022 году выросли до 117,4 млн против 47,8 млн куб. м в 2021-м. На фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа страны ЕС в 2022 году нарастили импорт СПГ на 58%, до 101 млн т, сообщала Financial Times со ссылкой на данные агентства Refinitiv. Разрешения на экспорт СПГ для американских компаний выдает Минэнерго. Кнайсль предупредила о «худшем» для ЕС при запрете США экспорта СПГ Политика

Лидер США пообещал поставлять больше газа в Европу, после того как страны ЕС начали отказываться от российского газа из-за конфликта на Украине. Однако по мере приближения выборов каждый одобренный под его руководством проект в сфере добычи ископаемого топлива «тщательно изучается избирателями, ориентированный на климат, что является ключом к его переизбранию», пишет Bloomberg.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Еще один аспект проблемы — геополитический. «Если администрация Байдена решит без необходимости отложить выдачу разрешений на дополнительный экспорт СПГ, это, несомненно, пошлет тревожный сигнал нашим союзникам и потенциально вынудит их обратиться к поставкам СПГ от «плохих игроков», таких как Россия», — отметил Чарли Ридл, исполнительный директор торговой группы Center for LNG.

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В январе 2023 года исследователи Investigate Europe предупредили, что импорт сжиженного природного газа из США создает новую зависимость взамен зависимости от газа из России. По данным исследования, за последние десять лет европейские компании подписали по меньшей мере 33 контракта на американский СПГ, причем десять из них были заключены в 2022 году. Срок действия большинства соглашений составляет 20 лет.