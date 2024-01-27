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Bloomberg узнал о поиске ЕС альтернатив транзиту газа через Украину

Bloomberg: ЕС ищет альтернативы транзиту газа через Украину
Киев не намерен продлять истекающий в этом году контракт с Москвой на транзит газа в Европу. В связи с этим ЕС ищет другие пути поставок — например, через «Турецкий поток», или же путем использования трубопровода фирмой из союза
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

ЕС изучает альтернативные пути поставок российского газа после окончания соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года, сообщили источники Bloomberg. Речь идет о поставках в страны, которые еще зависят от российского топлива — Австрия, Словакия и Чехия.

Европейская комиссия проанализировала сценарии после прекращения действия соглашения о транзите, в том числе потенциальные возможности других путей поставок газа, включая «Турецкий поток», отмечает агентство. Окончательный план министрам энергетики представят 4 марта.

Один из источников заявил, что для тех стран и компаний ЕС, у которых контракты на российский газ действуют и после 2024 года, есть другие варианты. Один из них заключается в том, что Россия будет доставлять газ на границу с Украиной, а транспортировкой оттуда будет заниматься европейская компания, которая заключит контракт с оператором Украины.

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Фото:РИА Новости

25 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита на Украину и переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита газа по трубопроводу через Украину в 2025 году. В Киеве после этого заявили, что контракт с Россией на транспортировку газа продлевать не намерены, и об этом Шмыгаль сообщил Фицо. При этом в украинском правительстве допустили, что страна может обсудить со страной-членом ЕС вопрос «об использовании своей газотранспортной сети».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ Киева продлевать контракт, заявил, что это решение приведет к изменениям всех логистических цепочек. Он отметил, что существующие альтернативные маршруты «уже заблокированы во многом», но, например, еще остались возможности транспортировки через Турцию, а также есть поставки сжиженного природного газа (СПГ).
 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
транзит газа Украина Евросоюз
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