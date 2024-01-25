Украина опровергла готовность к продлению транзита российского газа

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Киев опроверг готовность к продлению контракта с Россией на транзит газа через территорию Украины.

«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», – заявили в пресс-службе правительства Украины.

Материал дополняется.