Украина опровергла готовность к продлению транзита российского газа
Киев опроверг готовность к продлению контракта с Россией на транзит газа через территорию Украины.
«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», – заявили в пресс-службе правительства Украины.
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