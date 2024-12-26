ЕАЭС подписал соглашение о единой системе транзита с другими странами

Лидеры стран ЕАЭС на саммите в Ленинградской области подписали соглашения о единой системе таможенного транзита и о зоне свободной торговли с Ираном. Россия тем самым укрепляет позиции транзитного узла, считают эксперты

Лидеры стран (Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Джапаров) принимают участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря 2024 года (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 26 декабря в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ленинградской области, подписано соглашение о единой системе таможенного транзита стран ЕАЭС и третьих сторон, следует из сообщения российского Минэкономразвития.

Это соглашение предусматривает введение электронных деклараций, единое обеспечение пошлин (по правилам ЕАЭС при таможенном транзите пошлины не уплачиваются, но должно быть внесено обеспечение — в виде, например, банковской гарантии) и навигационные пломбы для отслеживания грузов, что должно снизить время транзита и затраты для бизнеса. «Данная система позволит интегрировать системы прослеживаемости транзита за счет взаимно признаваемых электронных деклараций и навигационных пломб. Это поможет ускорить трансграничные перевозки и снизить нагрузку на бизнес», — прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников.

В качестве третьих сторон, по мнению экспертов, могут подразумеваться Узбекистан, Китай, Турция, Иран и Индия. Также участники заседания Высшего совета обсудили вступление в силу постоянного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, которое сменит временное. За период действия временного соглашения о зоне свободной торговли товарооборот России и Ирана увеличился почти в два раза, сообщили в Минэкономразвития.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, образованная в 2015 году. Ей предшествовало Евразийское экономическое сообщество. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статусом наблюдателя обладают Молдавия, Узбекистан и Куба. Летом 2024 года государства — члены ЕАЭС поддержали намерение Ирана получить статус государства-наблюдателя при союзе. По оценке Минэкономразвития России, за девять месяцев 2024 года взаимная торговля в ЕАЭС выросла на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 6,5 трлн руб.

В чем смысл транзитного соглашения

Соглашение по транзиту с третьими странами было одобрено Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный орган ЕАЭС) в конце 2023 года и затем проходило согласительные процедуры в странах союза. Реализация норм соглашения позволит упростить и оптимизировать процедуру перевозки — как посредством минимизации действий контролирующих служб, так и путем сокращения накладных расходов бизнеса, отмечается в сообщении ЕЭК.

Это в том числе будет достигнуто:

за счет применения единой взаимно признаваемой электронной транзитной декларации;

использования единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

применения отдельных специальных упрощений, предоставляемых странам ЕАЭС и третьим сторонам.

Кроме того, этих целей должно помочь достичь применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути следования по таможенной территории ЕАЭС и таможенных территорий третьих стран, а также взаимное признание решений, принятых таможенными органами, и результатов проведения таможенного контроля. В тексте соглашения также отмечается, что по взаимному согласию государств-членов в него могут быть внесены изменения. Подписание соглашения от имени России президент Владимир Путин одобрил в мае 2024 года.

«Чем это соглашение важно, тем более в нынешней ситуации для ЕАЭС, так это тем, что оно открыто для присоединения третьих стран. Страны, наши соседи, уже выражают заинтересованность это рассмотреть. Пока, понятно, соглашение только еще будет подписано, оно пойдет на ратификацию», — говорил в интервью РБК в декабре 2024 года министр ЕЭК по таможенному сотрудничеству Руслан Давыдов.

Директор центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель считает, что выигрыш от применения данного соглашения получат перевозчики и логистические компании как государств — членов ЕАЭС, так и российских партнеров за счет ускорения перевозок и снижения издержек на оформление документов.

Чем важно соглашение о транзите для России

Соглашение о единой системе таможенного транзита — это стратегический шаг к созданию более интегрированного транспортно-логистического пространства, считает руководитель центра экономической интеграции ВАВТ Никита Пыжиков. По его словам, применение указанных в соглашении систем стимулирует рост транзитных грузопотоков на 7–10% в первые годы, такие результаты показала практика Евросоюза. «Для крупных экспортеров и логистических операторов это облегчает работу на рынках третьих стран. Россия в этом контексте укрепляет свои позиции как транзитный узел, особенно для торговли с Китаем и странами Ближнего Востока», — считает Пыжиков.

Также для России соглашение важно как инструмент оптимизации логистики и обеспечения бесперебойного товарооборота в условиях санкций, добавил он. «Упрощение транзита способствует развитию параллельного импорта — важного механизма ввоза критически важных товаров. Это решение позволяет снизить затраты на логистику, особенно для компаний, импортирующих продукцию из Китая, Турции и Ирана», — пояснил Пыжиков.

В качестве третьих стран, по его мнению, могут подразумеваться Китай, Турция, Иран и Индия, чьи торговые потоки активно проходят через ЕАЭС. Для Китая это возможность увеличить транзит через территорию Союза, Иран получит доступ к логистически упрощенным коридорам в СНГ, что позволит увеличить товарооборот с ЕАЭС, а Турция, как транзитный узел, получит дополнительные преимущества, укрепляя свои связи со странами Центральной Азии, считает Пыжиков.

По мнению Кнобеля, для России, как и других партнеров по ЕАЭС, соглашение будет способствовать повышению привлекательности территории для осуществления транзита и росту на этой основе потока транзитируемых товаров. «Выстраиваемая система не направлена на решение каких-то краткосрочных задач, а является частью последовательной работы по развитию интеграции. Территория ЕАЭС, например, является кратчайшим путем поставок товаров из Китая в Европу и в обратном направлении», — добавил он. По мнению эксперта, к системе таможенного транзита ЕАЭС могут присоединиться другие страны, которые выразят соответствующее намерение. В первую очередь это могут быть партнеры по СНГ, которые большую часть поставок на экспорт, импорт товаров осуществляют через территорию ЕАЭС, например Узбекистан, добавил он.

Что дает продление соглашения с Ираном

Также лидеры стран ЕАЭС обсудили вступление в силу соглашения о свободной торговле между союзом и Ираном. Россия ратифицировала соглашение летом 2024 года. Оно заменяет действующее с октября 2019 года временное аналогичное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Документ направлен на либерализацию и упрощение торговли посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержку экономического и торгового взаимодействия, поощрение расширения и диверсификации торговли.

В пояснительной записке к законопроекту о его ратификации отмечалось, что соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин примерно $300 млн ежегодно. Соглашение предусматривает сотрудничество в различных сферах, в том числе в добыче, переработке и использовании полезных ископаемых, энергоэффективности, исследованиях и инновациях, образовании, медицине, транспорте, телекоммуникациях, транспортной и логистической инфраструктуре и транспортных коридорах.

В Минэкономразвития РБК пояснили, что соглашение вступит в силу через 60 дней после завершения всеми его сторонами ратификационных процедур. На сегодняшний день такие процедуры завершены Россией, Белоруссией и Арменией, завершение внутренних процедур в Казахстане и Иране ожидается в ближайшее время, добавили в пресс-службе министерства.

По данным Минэка, с момента вступления в силу временного соглашения товарооборот России с Ираном увеличился практически в два раза и по сравнению с временным соглашением новое существенно улучшает условия двусторонней торговли. «Сейчас преференции охватывают около 60% российского экспорта, новые договоренности предусматривают предоставление Ираном тарифных преференций более чем на 95% текущего российского экспорта в страну. Средний размер пошлин на поставки нашей продукции в Иран снизится в четыре раза, а по большинству категорий товаров пошлины вовсе будут нулевыми», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Это, по оценкам министерства, позволит российскому бизнесу сэкономить до 27 млрд руб. ежегодно. «Рассчитываем, что вступление в силу соглашения позволит к 2030 году увеличить российско-иранский товарооборот примерно в 1,5 раза», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

По мнению Пыжикова, для России ключевыми выгодами станут рост экспорта промышленной продукции (металлы, деревообработка) и агросектора (зерно, масло), а также экономия на пошлинах. «Однако усиление конкуренции со стороны иранских производителей может повлиять на отдельные отрасли, такие как сельское хозяйство», — предупреждает эксперт. Вместе с тем, по его мнению, временное соглашение уже показало эффективность, увеличив двустороннюю торговлю, что делает переход к постоянному формату оправданным шагом.

Кнобель согласен, что временное соглашение о свободной торговле с Ираном доказало свою эффективность. По оценке экспертов, за 2019–2023 годы товарооборот между ЕАЭС и Ираном превысил $5 млрд, добавил он. «Как отмечалось ранее Минэкономразвития России, преференции временного соглашения охватывают около 60% российского экспорта товаров, которые поставляют в Иран по пониженным пошлинам. В полноформатном соглашении будет охвачена практически вся номенклатура российского экспорта в Иран», — подчеркивает Кнобель.