Когда в ЕАЭС заработают единые правила электронной торговли, какие проблемы существуют во внешней торговле союза и чем поможет искусственный интеллект — РБК рассказал министр ЕЭК по таможенному сотрудничеству Руслан Давыдов

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Руслан Давыдов работал в таможенных органах России с 2008 года. В марте 2012-го был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), в феврале 2017 года — на должность первого заместителя руководителя ФТС, с февраля 2023-го по май 2024-го Давыдов был временно исполняющим обязанности главы ФТС. В сентябре 2024 года стал министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по таможенному сотрудничеству.

Об электронной торговле в ЕАЭС

«Один из ключевых пунктов международной повестки — это регулирование интернет-торговли. На чем сходится весь мир? Это упрощенный порядок, и это регулирование в основном мелких пакетов. Мы пошли дальше, потому что в электронной торговле у нас доминируют одежда, обувь, бытовые товары. Поэтому у нас, в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе), охват электронной торговли сейчас шире, чем у многих стран.

Изначально ведь когда стали почту и экспресс-перевозчиков заваливать вот этими мелкими пакетами — кто-то наушники купил с Alibaba и т.д. — и когда все это такой лавиной обрушилось на таможни, таможни, особенно на Западе, закричали: «Стоп, помогите, мы просто не справляемся». Это миллионы деклараций обычных в торговле, обороте. А интернет-торговля — это сегодня сотни миллионов отправлений. Поэтому и приняли решение сделать вот такую декларацию, где можно однородные товары списком давать. С тем чтобы проще это было сделать и рядовому гражданину, обычному покупателю, и оператору электронной торговли, которые теперь будут ответственны за администрирование. По сути, выполнять роль налогового агента и помогать контролирующим органам учитывать вот эти платежи».

В декабре 2023 года страны ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) одобрили изменения в договор о союзе и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Россия ратифицировала их в августе 2024 года. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, страны союза завершают ратификацию нового регулирования в Таможенном кодексе. Эти изменения, в частности, предусматривают создание нового института в таможенной сфере — операторов электронной торговли. Они будут обеспечивать логистику операций с приобретаемыми товарами, взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами. Кроме того, вводятся декларации товаров электронной торговли.

«Такой вот, казалось бы, технический момент — согласование формата декларации на товары, но этот формат, поскольку его как бы пока не существует в природе, он должен быть воплощен в программных средствах таможенных органов пяти стран. Для этого нужно провести конкурс по 44-ФЗ [в России], доработать программные средства. И для того чтобы бизнес союзный не кидало то в жар, то в холод, принято было решение в свое время, чтобы дважды в год только обновлять эти форматы, чтобы бизнес заранее знал, что будет обновление форматов в апреле и следующее — в октябре. Нам важно было принять, и мы буквально 17 декабря на коллегии приняли в нашей части два решения. Это форма декларации на товары и формат этой декларации на товары. Это упрощенная форма, там 24 поля».

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«У нас есть сегодня с вами де-факто электронная торговля, когда везутся товары для личного пользования, по 107-му решению (Решение ЕЭК № 107 от 2017 года о порогах беспошлинного ввоза для личного пользования. — РБК). И есть электронная торговля, когда сначала ввезли партию, растаможили, поместили на склад. Они уже выпущены, это уже товары союза. И потом со склада уже на Ozon, на Wildberries, других площадках продают во внутренней торговле. Мы говорим о том, чтобы упростить порядок работы с этими товарами. Наверное, сейчас тоже аргумент такой важен, как насыщение рынка. Мы видим, какая ставка, завтра посмотрим еще, что будет (ЦБ 20 декабря сохранил ставку на рекордном уровне 21%. — РБК). Как некоторые эксперты говорят, это в том числе следствие давления на рынок в связи с недостатком предложения. Поэтому, наверное, то, что мы сейчас делаем с торговым блоком в комиссии и со странами, это как раз направлено на то, чтобы увеличить предложение по каналам электронной торговли. Соответственно, если предложение будет расти, инфляция будет снижаться в теории, и тогда не понадобится повышать ставку».

О лимитах беспошлинного ввоза и национальном НДС на товары e-commerce

«На что сейчас пошли, страны все согласовали — это 5%, плоская шкала, на все товары электронной торговли. Цель, во-первых, не создать дырки в обход контролирующих органов, а во-вторых, конечно, не потерять доходы стран — участниц ЕАЭС».

В сентябре 2024 года ЕЭК представила предложение об установлении единой ставки таможенной пошлины на приобретаемые физическими лицами товары электронной торговли в размере 5% (в настоящее время для физлиц действует ставка 15%). Этот единый таможенный тариф должен начать действовать одновременно со вступлением в силу поправок, касающихся единых правил электронной торговли (еще не ратифицированы всеми странами — членами ЕАЭС, уведомление о завершении процедур ожидается от Казахстана). Также с апреля 2024 года установлен порог беспошлинного ввоза товаров интернет-торговли для личного пользования в размере €200 и 31 кг (с апреля 2022 года действовал повышенный лимит €1000). То есть пошлина платится с части стоимости, превышающей лимит. При этом в российском Минфине считают, что с таких товаров e-commerce, ввезенных из-за рубежа, нужно взимать еще и полноценный НДС в размере 20%. Как рассказывал в октябре заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, ведомство предлагает взимать такой НДС независимо от стоимости товара (сейчас товары, приобретаемые физлицами в третьих странах через интернет-магазины, не облагаются НДС).

«Введение НДС — это как раз в мировом тренде. Евросоюз ввел такой НДС в 2021 году, применяет его от нуля стоимости, а пошлина возникает с €150. Мы же изучаем мировой опыт и опыт Евросоюза с точки зрения развития таможенного администрирования не можем не учитывать. <...> Они хотят модернизировать свой Таможенный кодекс, который они на пару лет раньше нас приняли, до 2028 года. И там у них один из пунктов — как раз регулирование электронной торговли. Есть исследования открытые, сколько денег они теряют на занижении стоимости при этих €150. Потому что любой порог — это соблазн его использовать. Сейчас у нас €200 — порог для личного пользования [для беспошлинного ввоза], то есть можно попытаться что-то купить за €300, а заявить €199 и везти без платежей. Для любой таможни это вызов».

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О сроках введения правил для электронной торговли

«Будем стараться все сделать как можно быстрее, чтобы этот протокол о поправках в кодекс заработал, всю базу подзаконных актов под него сделать. Плюс еще мы понимаем, что службам, странам надо технические условия утвердить, доработать программные средства, потому что это все только можно администрировать в режиме, близком к полностью автоматическому. Потому что объемы — сотни миллионов отправлений, и просто представьте, сколько надо таможенников, людей поставить, чтобы каждую отдельную посылку администрировать, если нет глубокой автоматизации.

Хотелось бы все, наверное, в первой половине, в первом квартале даже, может быть, следующего года завершить. Протокол был подписан странами еще в декабре прошлого года. А сейчас у нас Высший [Евразийский экономический] совет будет 26 декабря».

О соглашении по транзиту и таможенной унификации

«На Высшем совете должен быть решен один очень важный вопрос — по единой системе евразийского транзита. Чем это соглашение важно, тем более в нынешней ситуации для ЕАЭС, так это тем, что оно открыто для присоединения третьих стран. Страны, наши соседи уже выражают заинтересованность это рассмотреть. Пока, понятно, соглашение только еще будет подписано, оно пойдет на ратификацию. В принципе мы здесь тоже в определенной степени подсмотрели опыт европейцев, у них единая система европейского транзита, NCTS, принята, по-моему, в 1989 году. Они понемногу туда подтягивают страны, которые даже и не являются членами ЕС. Турция, например, к ним подключена. Одна из задач, которую мы видим для себя, все-таки ускорение этой работы».

«У нас по договору о ЕАЭС единое таможенное регулирование, единая таможенная территория, единый режим торговли товарами с третьими странами, и нам надо стремиться к унификации. Это единый стандарт таможенного администрирования и унификация целого ряда ключевых моментов таможенного контроля. Мы, конечно, хотели бы вопрос унификации поставить более конкретно. Это вопрос и международной конкурентоспособности нашего союза как единой таможенной территории, ее транзитного потенциала. Одна седьмая часть суши земной — это Евразийский союз, это Евразия, мост между Китаем и Европой. Все-таки эти наши географические преимущества надо в полной мере реализовывать. Согласитесь, что было бы хорошо и правильно, если бы, скажем, на российско-китайской, на казахстано-китайской, киргизско-китайской границе были бы одинаковые требования, одинаковые условия в пунктах пропуска. Если бы еще интернет вещей (концепция, предусматривающая установку датчиков на различных объектах для обмена информацией между ними и внешней средой. — РБК) передавал данные для общего анализа, было бы здорово».

О внедрении искусственного интеллекта

«Мы стоим на пороге новой эры таможенного администрирования. Потому что появился интернет вещей, реальный, на границе уже. Интернет вещей, который состоит из того оборудования, которое на примере автомобильного пункта пропуска там стоит. Весь этот интернет вещей — это, по сути дела, датчики, которые стоят и собирают данные с каждой машины, с каждого товара, с каждого человека, который пересекает [границу] на легковом, пассажирском транспорте либо на грузовом. Это все большие данные. Таможенный мир, на последней выставке Всемирной таможенной организации в ноябре мы увидели совершенно четко, уже не просто обсуждает эти решения, а они уже реализуются. Здесь как раз и поле для применения искусственного интеллекта. На мой взгляд, поле достаточно перспективное. Самое сложное сопоставление — это имиджи (images), то есть снимки инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), например, и биометрия. Биометрия очень широко сейчас в мире используется».

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Самое главное — это выбор объекта контроля. Например, если говорить про Российскую Федерацию, то это потоковые или поточные досмотровые комплексы, когда идет сканирование низким уровнем сигнала, безопасного для здоровья водителя, и водитель может не выходить из кабины. Это технологии, которые на основании интернета вещей резко ускоряют все процедуры. <...> Есть еще такая интересная технология: это одна остановка для всех видов сканирования, One Stop Shop. Грузовик проезжает через потоковый ИДК, его в движении сканируют, взвешивают, считывают номерные знаки, биометрия, QR-коды. Все эти данные сразу улетают автоматически в систему интегрированную».

О сходстве Дмитрия Менделеева и Трампа

«Про параллельный импорт (ввоз в страну товаров без согласия правообладателей. — РБК) мы говорили на моей памяти с 2012 года. Мне кажется, что в первую очередь это вопрос принципа исчерпания права. Даже не обхода санкций — сейчас такая горячая тема, пытаются увязать с обходом санкций. В основе всего лежит, какой принцип исчерпания права страна использует — региональный, национальный или международный (речь идет о том, когда правообладатель теряет контроль над дальнейшей судьбой товара — после первой продажи в стране, регионе или любой первой продажи. — РБК). Поэтому, мне кажется, зависит все от целеполагания.

Если [ученого Дмитрия] Менделеева вспомнить, вы, наверное, знаете, что Менделеев был автором толкового таможенного тарифа 1891 года. Сейчас меня начнут ругать, если я скажу, что вот он был хорош тем, что он был протекционистский, но разве не те же самые задачи стоят перед Российской Федерацией, перед всем ЕАЭС сейчас, что стояли перед Российской империей в конце ХIХ века? И тогда, и сейчас — это развитие собственного производства. Поэтому, мне кажется, все, что связано с параллельным импортом и применением того или иного принципа исчерпания права, — это в первую очередь вопросы, как ты относишься к развитию той или иной отрасли промышленности».

«Я поддерживаю идеи Менделеева, который говорил: «…Два добра могут и дают таможни. Во-первых, доход государственной казне, во-вторых, возбуждение развития труда внутри страны…» Он имел в виду, что надо определиться, какие отрасли мы хотим и можем развивать. А в чем некоторое сходство ситуации для Менделеева и Трампа? Это относительная свобода управления ставкой таможенного тарифа».

Во время первого президентского срока в США Дональд Трамп активно применял импортные тарифы, создав прецедент — использование ссылки на национальную безопасность как основание для введения тарифов на сталь и алюминий из-за рубежа. Он также вводил пошлины на импортные солнечные панели и стиральные машины, а также на широкий круг китайских и европейских товаров. В конце 2022 года Всемирная торговая организация признала трамповские тарифы на сталь и алюминий нарушающими глобальные правила торговли. В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал пойти дальше и ввести единый тариф на импорт из Китая в размере 60% и пошлину в размере 10–20% на товары из всех остальных стран. В ноябре, после избрания президентом, Трамп анонсировал введение тарифов в размере 10% на китайские товары и 25% — на товары из Мексики и Канады сразу после своей инаугурации 20 января.

О барьерах для внешней торговли

«Основная проблема сейчас в санкциях. Что творится, например, на западных границах России и Белоруссии… Я с полным сочувствием к людям на границах Белоруссии с Евросоюзом, потому что там выстраиваются очереди из сотен, если не из тысяч, машин на границе с Латвией, Литвой, Польшей. С Калининградом тоже проблемы большие. Это искусственно создается: таможни наших прибалтийских соседей искусственно тормозят машины, создают проблемы не только в торговле, они создают их людям, которые честно работают. Извините, сейчас 1000 фур пропустить — это несколько дней. Значит, надо несколько дней жить в этой фуре. Еще будучи в ФТС, я писал письма во Всемирную таможенную организацию об этом, но им как с гуся вода.

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Они нас пытаются заблокировать, а мы-то как раз очень открытые экономики. В ЕАЭС средневзвешенная ставка импортного тарифа — 4,5–4,8%. Выше 4,8% за последние годы не поднималась. То есть уровень защиты невысокий, ниже, чем во многих странах. Запреты на ввоз — только в рамках ответных санкций. Белоруссия до санкций вообще была транзитной страной: две трети того, что проходило через белорусские пункты пропуска, шло с назначением в Российскую Федерацию, доля экспорта в ВВП у них была выше 50%. Поэтому в ЕАЭС у нас внешняя торговля очень открытая и такая, я считаю, свободная, за исключением санкций незаконных».

О «псевдотранзите»

Осенью Минфин сообщал о планах разработать законопроект «О внедрении национальной системы подтверждения ожидания товаров», которым будет введена «система подтверждения статуса товаров, проходящих транзитом через территорию Российской Федерации». Как отмечалось, это позволит «обеспечить уплату НДС с товаров, которые оформляются в рамках транзита, однако используются для внутреннего потребления». При импорте товаров для внутреннего потребления НДС уплачивается по ставке 10 или 20% (в зависимости от категории товара), в то время как при международном транзите применяется ставка НДС 0%. В рамках схемы «ложного транзита» товар может формально идти транзитом через Россию в одну из стран ЕАЭС, а фактически оставаться в России без уплаты налогов.

«Об этой проблеме может говорить большая разница в зеркальной статистике торговли при наличии разницы в торговых пошлинах. Например, если по одному товару, по которому ввозная пошлина равна 0%, данные страны превышают данные, условно, Китая, как будто бы Китай меньше отправил, чем страна получила под 0%. А по соседнему товару, по которому, допустим, пошлина 10%, наоборот — Китай отправил много, а страна показывает, что мало. Вот здесь возникает вопрос, в который надо углубляться и разбираться: а почему так происходит, что там на самом деле въехало. Но честно сказать, в Евразийской комиссии у нас таких детализированных данных нет: подобный предметный анализ — дело таможенных служб стран, а комиссия осуществляет мониторинг скорее на макроуровне.

Мы бы хотели заниматься этим вопросом, но здесь важно целеполагание — что именно мы хотим увидеть? Мы хотим увидеть, обеспечивается ли единство таможенного регулирования. Часть этого единства — оформление товаров: достоверно по коду товара и более или менее одинаково по стоимости. Понятно, что транспортные расходы, например, из Китая до Казахстана меньше, чем из Китая, допустим, до Москвы. Но в целом таможенная стоимость, конечно, должна быть эквивалентная. Не менее важно — управление рисками. И вот здесь как раз, я считаю, большое поле для работы комиссии — ведь когда или та, или иная страна говорит, что где-то хуже, проанализировали, а где-то лучше, — это как раз вопросы доверия. А вопросы доверия как раз можно обеспечивать за счет прозрачности и унификации регулирования по так называемым налогоемким товарам».

Руслан Давыдов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

О внедрении электронных навигационных пломб

Хотя страны ЕАЭС подписали соглашение об их применении на территории всей «пятерки» и оно вступило в силу в 2023 году, фактически оно до сих пор не применяется. У стран разный уровень готовности к их общему применению, при том что в каждой по отдельности пломбы активно используются. Первый пилотный проект по применению пломб с Казахстаном мы реализовали еще в 2019 году, а белорусы вообще за это время стали абсолютными лидерами — только внутри страны у них около миллиона пломб в год используется. Сейчас задача наша состоит в том, чтобы эти пломбы начали ездить по всей территории ЕАЭС, а не по территории одной страны: зашла машина в Белоруссию, навесили пломбу, она спокойно доехала до Киргизии, там ее сняли и убедились, что именно этот товар в неизмененном виде — нигде его по пути не выгрузили, не подменили — дошел в точку назначения. Будем страны просить ускорить эту работу. Сейчас у каждой страны национальный оператор пломбирования, и эти системы надо будет между собой интегрировать. Если хотя бы один не в ногу, один не сработал — все, остальные четверо не могут ехать.

По итогам первых ста дней в должности могу сказать, что у нас как в воинской эстафете — зачет по последнему. То есть пока все пять стран не согласятся, пока все пять стран не сделают, система не будет работать, потому что мы союз, мы единая таможенная территория».