Греф предупредил о «катаклизме» при резком ужесточении льготной ипотеки

Греф заявил, что вопрос ужесточения льготной ипотеки может привести к «катаклизму». Программа может стать менее доступна для того слоя населения, который нуждается в господдержке, а именно для семей с небольшим достатком

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Министерству финансов России следует действовать аккуратно в вопросе ужесточения льготной ипотеки, чтобы не «перевернуть пирамиду спроса» и не допустить «катаклизма», заявил глава «Сбера» Герман Греф на Domclick Digital Day, передает корреспондент РБК.

По словам Грефа, при увеличении доли рыночной ипотеки ее доступность резко поменяется. Она станет доступной для населения с наибольшим уровнем дохода, а ипотеку с господдержкой берут как раз люди с небольшими заработками, пояснил он. «И здесь надо очень внимательно посмотреть, чтобы не перестраивать очень резко пирамиду спроса», — подчеркнул Греф.

При этом он признал, что у тех, кто пользуется ипотекой с господдержкой, очень разные требования к жилью. Это могут быть как семьи с детьми, так и те, кто может купить себе недвижимость, исходя из собственных доходов. Греф указал, что это разный спрос, разное жилье по качеству и разные строительные компании и девелоперы, которые этим занимаются.

«Здесь вот этот маневр надо сделать аккуратно, плавно, чтобы не вызвать катаклизмов ни с точки зрения спроса, ни с точки зрения влияния на отрасль», — заключил он.

Замминистра финансов Иван Чебесков, ранее комментируя ситуацию на рынке ипотеки, говорил: «В целом мы увидели сейчас всплеск [выдач ипотеки]. Есть разные точки зрения: что чуть-чуть выросла рыночная ипотека и что из-за спекуляций [на фоне] изменений по семейной ипотеке сейчас немножко спрос идет [вверх] к концу этого года. Тем не менее мы видим, что спрос на ипотеку выше наших ожиданий. Но в целом мы прогнозируем, что ситуация будет примерно такая же в следующем году — будет расти доля рыночных программ с учетом снижения ключевой ставки».

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев заявлял, что при повышении ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым семьям с одним ребенком в рамках программы льготной семейной ипотеки, с 6 до 12% годовых часть заемщиков лишится возможности получить такой кредит, так как платежи по кредиту превысят предельно допустимую долю дохода. Царев также добавил, что в Сбербанке поддерживают адресность программ льготной ипотеки, однако считают, что такой подход должен учитывать условия конкретных регионов.

В ноябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что парламентарии обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, которая может заменить программу с единой ставкой 6%. Один из обсуждаемых вариантов: 12% — на первого ребенка, 6% — на второго и 4% — на третьего.

До этого в Минфине предупредили, что с 1 февраля 2026 года одной семье разрешат оформить только одну льготную ипотеку, оба супруга должны выступать созаемщиками. Договором допускается привлечение третьих лиц, если не хватает дохода, добавили в ведомстве. Мера призвана предотвратить злоупотребления и сделать систему справедливее, объяснили там.

Программа семейной льготной ипотеки была запущена в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили еще на шесть лет, но скорректировали условия. Ставка по льготному кредиту на жилье составляет 6% (для сравнения: рыночная ипотека выдается по ставке не меньше ключевой, то есть 17%). Воспользоваться предложением могут семьи с детьми до шести лет, с несовершеннолетними детьми-инвалидами, а также семьи из малых (до 50 тыс. человек) городов и с двумя или более несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или индивидуальными программами развития.