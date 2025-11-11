В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
В Госдуме обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Об этом «РИА Новости» рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам депутата, пока в Госдуме хотят понизить ставку до 4% для семей с тремя детьми. Для семей, где родились двое детей, размер ставки оставят на уровне 6%. Наконец, для родителей одного ребенка его повысят до 10% или 12%. Аксаков подчеркнул, что депутаты продолжают обсуждения размера ставки для семей, где больше трех детей.
Парламентарий допустил, что закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке могут принять до конца года. В таком случае он вступит в силу уже в 2026 году.
Программу семейной льготной ипотеки запустили в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили еще на шесть лет, изменив условия.
Ставка по льготному кредиту на жилье составляет 6% (для сравнения рыночная ипотека выдается по ставке не меньше ключевой, то есть 17%). Такая ипотека доступна для семей:
- с детьми до шести лет;
- с несовершеннолетними детьми-инвалидами;
- из малых (до 50 тыс. человек) городов;
- с двумя или более несовершеннолетними детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или индивидуальными программами развития.
В сентябре заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что ставку по семейной ипотеке нужно снижать при появлении большего количества детей. После этого Аксаков подтвердил, что этот вопрос начали обсуждать в Госдуме.
