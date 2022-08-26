Глава Минэнерго Норвегии исключил поставки газа ЕС по фиксированной цене

Минэнерго Норвегии: власти не будут просить бизнес поставлять газ ЕС по фиксированной цене

Министр напомнил, что 20 лет назад ЕС сам отказался от долгосрочных контрактов, выбрав спотовый рынок, который в некоторые периоды обеспечивал Европе низкие цены. Просить бизнес о контрактах с фиксированной ценой Норвегия не будет

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Норвегия не будет просить энергетические компании страны заключать долгосрочные контракты на поставку газа по фиксированной цене, чтобы снизить расходы потребителей в ЕС, сообщил глава Минэнерго страны Терье Осланд в своем письме в парламент, передает E24.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — указал министр. По его словам, власти «не будут навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной».

Министр отметил, что около 20 лет назад ЕС сам отказался от долгосрочных контрактов, выбрав спотовый рынок, где цены колеблются изо дня в день. «В некоторые периоды это давало странам ЕС низкие цены на газ, а в определенные периоды, такие как сейчас, оно давало более высокие цены», — пояснил он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что руководители компаний ЕС, импортирующих норвежский газ, все чаще «в частном порядке» выступают в пользу снижения цены на экспорт газа Норвегией.

Норвегия является вторым экспортером газа для ЕС после России, которая поставляет блоку около 40% топлива (155 млрд куб. м в прошлом году), отмечал Bloomberg. Общий объем экспорта из Норвегии, как ожидается, в этом году вырастет до 122 млрд куб. м, отмечает агентство. В июне Bloomberg сообщил, что Евросоюз достиг соглашения с Норвегией об увеличении поставок природного газа.

«Газпром» из-за отсутствия турбины Siemens к концу июля сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м). Двигатель застрял после ремонта в Канаде из-за санкций этой страны. Впоследствии Оттава согласилась доставить его в Россию через ФРГ. Однако «Газпром» заявил, что не может вернуть турбину из-за рисков, связанных с санкциями, и о несоответствии этого шага условиям контракта.