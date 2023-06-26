Минфин назвал варианты изменения механизма налогообложения нефти

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Минфин может скорректировать механизм начисления налогов за нефтяные доходы с привязкой стоимости российского сорта Urals к зарубежным маркам, первый вариант предполагает снизить максимально возможную скидку для Brent с $25 до $20. Об обсуждении такой инициативы «Ведомостям» сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Министерство рассчитывает объем налогов на продажу нефти Urals на основании рыночной цены эталонного сорта с учетом скидки. Следовательно, если стоимость марки Brent $75, то Минфин принимает цену Urals равной $50.

«Снижение дисконта Urals к Brent с $25 до $20 обсуждается, но решения по этому вопросу пока нет и, соответственно, не определена дата, когда этот новый предел цены может начать действовать», — отметил он.

Еще одним изучаемым вариантом стал переход на привязку к котировке Dubai, к дискуссии по этой опции ведомство готово приступить осенью. Замминистра подчеркнул, что при переходе на эту котировку сумма максимальной скидки Urals к ней должен быть меньше, чем к Brent. К примеру, пояснил он, «вместо текущего дисконта к Brent [в размере] $25 можно рассматривать Dubai минус $20 или $21. Либо вместо обсуждаемого сейчас Brent минус $20 скидка к Dubai должна быть $15–16 соответственно».

При переходе на арабскую котировку вместо Brent без корректировки объема дисконта могут сократиться доходы бюджета, предупредил Сазанов. Он отметил, что Минфин открыт для идей нефтяных компаний или Минэнерго по возможному объему дисконта в случае перехода к котировке Dubai, но пока такие предложения не поступали.

В начале года дисконт на Urals по сравнению с Brent достигал 43%. Тогда же вице-премьер Александр Новак объяснял это удлинением экспортных маршрутов. Позже он связывал это и с потолком цен на российскую нефть, введенным в конце 2022-го странами Запада. Новак отмечал, что дисконт должен снизиться в течение нескольких месяцев. К середине апреля дисконт на Urals по сравнению с Brent снизился с рекордных уровней декабря 2022 года, скидка по сравнению с североморской маркой составляла около 36,5%.

Минфин ожидает, что в этом июне бюджет страны не получит 44 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. «Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило минус 30,6 млрд руб.», — считают в министерстве. Месяц назад Минфин оценивал недополученную прибыль за июнь в 8,1 млрд руб.





