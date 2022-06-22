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Экономика ,  
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Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

Годовая инфляция в мае составила 9,1% — это рекорд с 1982 года. Сильнее всего дорожают энергоресурсы
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая достигла 9,1%, свидетельствуют данные Национальной статистической службы. Это рекорд с 1982 года, в январе которого инфляция составила 11%. По итогам апреля текущего года этот показатель был зафиксирован на уровне 9%.

Основные факторы роста цен — удорожание стоимости коммунальных услуг, в частности газа, а также транспортных расходов (в первую очередь бензина). Две эти статьи составили более 4 п.п. майского индекса потребительских цен. Кроме того, значительно подорожали продукты питания, алкоголь и табак.

В июне Банк Великобритании в очередной раз повысил ставку — до 1,25%. Это максимальное значение с начала 2009 года. Повышение стало пятым подряд с декабря 2021 года — такого не происходило ни разу за историю банка. Регулятор отмечал, что глобальное инфляционное давление резко усилилось после начала российской спецоперации на Украине — в частности, из-за опасений по поводу нарушения цепочки поставок.

Реальные зарплаты британцев упали до минимума за 20 лет
Экономика
Фото:Oli Scarff / Getty Images

Реальные средние зарплаты в королевстве в апреле снизились на 2,2 п.п. — это наибольшее падение с 2011 года. При этом номинальные зарплаты в стране росли. В субботу Конгресс профсоюзов организовал акцию протеста: тысячи протестующих вышли на улицы Лондона с требованием к правительству решить экономические проблемы. Представитель Министерства финансов в ответ заявил, что правительство помогает 8 млн малоимущих семей и помогает им оплачивать счета за электроэнергию.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Инфляция Великобритания рост цен

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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