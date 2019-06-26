Белоусов ответил на просьбу Медведева «разогреть» экономику в 2019 году

Белоусов ответил на просьбу Медведева «разогреть» экономику в 2019 году

У правительства есть предложения по стимуляции экономического роста, заверил помощник президента России Андрей Белоусов. По его словам, эти предложения обсуждаются на совещаниях с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Андрей Белоусов (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Правительство уже предложило дополнительные меры по разогреву российской экономики, заявил помощник президента России Андрей Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос, передает «РИА Новости».

«Предложения есть, предложения постоянно генерируются», — заверил Белоусов.

По его словам, премьер-министр Дмитрий Медведев проводит цикл совещаний «по анализу эффективности, результативности уже принятых мер по достижению национальных целей и, возможно, дополнительных мер». Раскрыть какие-либо детали этих мер он отказался.

О том, что дополнительные меры нужны российской экономике, Дмитрий Медведев сообщил на селекторном совещании с правительством 19 июня, сообщал ТАСС.

«По сути нам нужны дополнительные меры для того, чтобы разогреть экономику уже в этом году», — сказал тогда Медведев.