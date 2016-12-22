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Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
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Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
Экономика, 10:56
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Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
Глава Счетной палаты заявил, что в последние десять лет средние темпы роста экономики составили 1%. По его словам, таких низких показателей не было со времен Второй мировой войны
Алексей Кудрин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе Пятого международного форума Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.

«Мы вообще последние десять лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом роста — 1%, не было», — сказал Кудрин.

По словам главы Счетной палаты, страна попала «в серьезную застойную яму». Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, добавил он. Это ниже предыдущего прогноза в 1,8%.

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Руководитель СП напомнил, что одна из целей майского указа президента Владимира Путина заключается в том, чтобы Россия вошла в топ-5 мировых экономик по показателю ВВП по паритету покупательской способности. Он отметил, что в прогнозе Минэкономразвития на следующие три года (.pdf), который и предполагает достижение этой цели, есть несколько условностей:

  • примерно одинаковый курс рубля на протяжении всего прогнозного периода;
  • снижение темпов роста мировой экономики больше, чем, по мнению Счетной палаты, будет в реальности.

Кудрин призвал увеличить расходы на образование и здравоохранение. И подчеркнул, что объем расходов на эти сферы из федерального бюджета его «больше всего огорчил». Кроме того, по словам главы СП, нужно снижать долю государства в экономике.

Согласно оценкам Счетной палаты прогнозы по темпам роста ВВП России не позволят ей стать одной из пяти крупнейших экономик мира к 2024 году. В настоящее время по паритету покупательной способности страна находится на шестом месте, уступая намеченное пятое место Германии.

Авторы: Анна Трунина, Антон Фейнберг.
Теги: Алексей Кудрин , российская экономика
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