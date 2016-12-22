Счетная палата усомнилась в достижении цели Путина по росту экономики

При ожидаемых темпах роста ВВП Россия к 2024 году вопреки майскому указу Владимира Путина не войдет в число пяти крупнейших экономик мира, ее по-прежнему будет опережать Германия, предупреждает Счетная палата

Владимир Путин (Фото: Павел Головкин / Reuters)

По оценке Счетной палаты, прогнозируемые темпы роста российского ВВП не позволят ей войти в топ-5 крупнейших экономик мира к 2024 году. Об этом говорится в заключении СП на проект бюджета на следующую трехлетку (есть у РБК).

Указано расти Вхождение в пятерку крупнейших экономик и обеспечение темпов экономического роста выше мировых — одна из национальных целей, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Речь идет о показателе ВВП по паритету покупательской способности (ППС), объяснял министр экономического развития Максим Орешкин. По этому индикатору Россия сейчас находится на шестом месте в мире, а на пятом — Германия. Выйти на пятое место, согласно указу, необходимо к 2024 году. Прогноз Минэкономразвития (.pdf) предусматривает темпы роста экономики в 2019–2020 годах на уровне 1,3 и 2% соответственно. С 2021 года прирост ВВП должен ускориться до 3,1–3,3% в год, ожидает министерство. «С учетом ожидаемого в этом сценарии замедления темпов роста мировой экономики темп роста ВВП России на уровне около 3% в год в 2022–2024 годах будет превышать среднемировые, однако может оказаться недостаточным для вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира», — признает МЭР.

Как пишет Счетная палата, Минэкономразвития использует прогнозные оценки МВФ по ВВП по ППС России и Германии, однако они отличаются от фактических данных, опубликованных Всемирным банком. «Кроме того, использовался расчетный курс рубля и евро к доллару по ППС, что увеличивает неточность получаемых оценок», — подчеркивают аудиторы.

МВФ в октябрьском прогнозе оценил ВВП по ППС России в $4,016 трлн, у Германии этот показатель составляет $4,199 млрд. Но, по данным Всемирного банка, в 2017 году ВВП по ППС составил $3,817 трлн у России и $4,188 трлн у Германии.

«Счетной палатой были проведены альтернативные расчеты. При этом величина ВВП стран по ППС вычислялась в ценах 2017 года с использованием индексов физического объема ВВП России и Германии. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о том, что при реализации предположений Минэкономразвития России о темпах ро­ста экономик России и Германии значение ВВП по ППС в ценах 2017 года для Германии окажется в 2024 году по-прежнему выше, чем для России», — говорится в заключении Счетной палаты.

По октябрьскому прогнозу МВФ, к 2023 году (на 2024 год оценок пока нет) Россия окажется на седьмом месте по ВВП по ППС ($4,148 трлн). Пятую строчку по-прежнему будет занимать Германия ($4,989 трлн), а на шестой позиции к этому времени окажется Индонезия ($4,966 трлн), которая сейчас находится на седьмом месте. Пока Россия Индонезию еще обгоняет — по прогнозу МВФ, они поменяются местами как раз в 2023 году.