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Экономика ,  
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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
С 2019 по 2022 год свыше 1 трлн руб. бюджетных средств пойдут на социальные инициативы, объявленные президентом в послании Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют проектировки Минфина на следующий трехлетний период
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

На дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья, что было обещано президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию этого года, за четыре года, с 2019-го по 2022-й, потратят свыше 1 трлн руб., или 1% годового ВВП страны. Об этом свидетельствуют методические указания Минфина по распределению бюджетных ассигнований, с которыми ознакомился РБК.

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента. В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

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«Конечно, поручения президента вполне укладываются в ориентиры нацпроектов. Но это реальные меры, которые заложили в федеральный бюджет, а национальные проекты — пока красивая эфемерная величина. К сожалению, они еще толком не прописаны, нет конкретики, и нельзя сказать, начались ли они на самом деле», — отметила эксперт.

Помощь нуждающимся пенсионерам

  • Больше всего средств — почти 370 млрд руб. — за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии.

Такие выплаты получают граждане с пенсиями ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Федеральный показатель на 2019 год составляет 8846 руб., но в разных регионах свои лимиты. Прибавка позволяет доходу пенсионера «дотянуть» до прожиточного минимума. Сейчас такую выплату за счет федерального бюджета получают около 4 млн пенсионеров.

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Увеличение расходов на социальные доплаты к пенсиям обусловлено тем, что в феврале Минтруд по поручению Путина изменил схему этих выплат. Раньше сначала происходила индексация пенсии, а если и с учетом этой индексации материальное обеспечение пенсионера не дотягивало до прожиточного минимума, то доплачивал бюджет. Из-за этого многие люди «с полным на то основанием» чувствовали себя обманутыми, говорил Путин в послании. Теперь же малоимущим пенсионерам сначала доводят материальное обеспечение до прожиточного минимума, а после этого индексируют получившуюся сумму.

Поддержка семей с детьми

  • Расширение со следующего года круга получателей выплат на уход за первенцем и вторым ребенком потребует 50,8 млрд руб. дополнительных расходов за три года (2020–2022 годы). Всего на выплаты в связи с рождением первого и второго детей потратят 286 млрд руб. за четыре года — с 2019-го по 2022-й.

Сейчас это пособие получают нуждающиеся семьи, чей доход в расчете на каждого члена семьи ниже полутора прожиточных минимумов в регионе. Пособие выплачивается, пока ребенку не исполнится полтора года.

Путин поручил расширить охват получателей такой поддержки. С 2020 года выплаты на детей начнут получать нуждающиеся с доходом менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи, а не полутора, как сейчас. Поддержку получат в полтора раза больше семей, отмечал президент.

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Лишь 54% нуждающихся получают выплаты на первенца, выяснил РБК в ноябре 2018 года (с того времени охват, вероятно, улучшился). Отчасти это происходило из-за низкой информированности. Кроме того, часть семей не смогли претендовать на пособие, потому что в расчетах учитываются доходы за 12 месяцев до рождения ребенка. В этот период попадают доходы матери, которые она получала до ухода в декрет, подчеркивали близкие к социальному блоку правительства эксперты. Однако срок учета доходов так и не был сокращен.

Доступная ипотека

  • На субсидирование процентной ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и более детьми направят 53,6 млрд руб. за четыре года.
  • Дополнительно на субсидии «Дом.РФ» на погашение затрат на ипотеку семьям с детьми по решению правительства направят еще 93,8 млрд руб. с 2019 по 2022 год.

На льготную ставку 6% на весь срок кредита имеют право семьи с двумя и более детьми. Но льгота действует только на первичное жилье. Для Дальнего Востока ставку снизили до 5% и разрешили покупать вторичное жилье.

При этом снизить ставку можно уже на действующую ипотеку после рождения второго ребенка. Но на практике банки зачастую отказывают в пересчете ставки на ранее выданные кредиты, констатировал президент. «Это реальная ошибка правительства, соответствующих структур: Минфин не выделил достаточных средств банкам», — указал Путин. По его словам, проблема уже решена, и Минфин выделил необходимые ресурсы.

Пособия детям-инвалидам

  • На увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб. выделяется 197,3 млрд руб. с 2019 по 2022 год.

Такие выплаты получают только неработающие родители детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. В России около 470 тыс. таких граждан, уточняли ранее РБК в Минтруде. Повышение вступает в силу 1 июля 2019 года, а до этого размер пособия не менялся с 2013 года, хотя другие социальные выплаты индексировались.

Помощь малоимущим

  • На софинансирование расходов регионов на соцконтракты с 2020 года направят 21 млрд руб. до 2022 года. На первом этапе софинансирование из федерального бюджета получат не все, а только 15–20 наиболее активных регионов.

Сейчас регионы реализуют программу самостоятельно. Благодаря помощи федерального центра такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек за пять лет, отмечал президент.

Социальный контракт действует с 2013 года и заключается с малоимущими семьями, которые активно стремятся преодолеть бедность. Они получают более весомую материальную поддержку в обмен на обязательства устроиться на работу, пройти обучение или получить новую профессию, улучшить личное подсобное хозяйство, начать собственное дело.

За 2018 год, по данным Минтруда, заключено более 100 тыс. соцконтрактов с охватом около 300 тыс. человек. Свыше половины (60%) — это семьи с детьми до 16 лет. Именно они составляют большинство малоимущих, отмечали в Минтруде. Средний размер единовременной выплаты — 37,8 тыс. руб. Выйти из бедности смогли 35% участников программы, отмечают в Минтруде.

Поддержка врачей в малых городах и селах

  • Отмена возрастного ценза в программе «Земский доктор» потребует 23,3 млрд руб. с 2019 по 2022 год.

С 2012 года врачам выплачивают 1 млн руб., а фельдшерам — 500 тыс. руб. за переезд в малый город или село на пять лет. Всего, по данным Минздрава, за семь лет, с 2012-го по 2017-й, в программе приняли участие более 34,3 тыс. специалистов. Изначально программа была рассчитана на граждан моложе 50 лет. Президент предложил отказаться от возрастного ценза.

Автор: Ольга Агеева
Теги: соцподдержка, демография, пенсионеры, бедность
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