ФТС сообщила кратном увеличении вывоза слитков золота физлицами

ФТС ранее предложила меры по ограничению экспорта золота физическими лицами, включая использование электронной системы маркировки. В ведомстве РБК пояснили, что с начала года объемов вывоза слитков золота кратно вырос

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С начала года таможенные органы фиксируют кратное увеличение объемов вывоза слитков золота физическими лицами, сообщили РБК в пресс-службе ФТС.

В ведомстве подчеркнули, что золото является стратегически важным товаром, в связи с чем контролю за его перемещением, в том числе физическими лицами, уделяется повышенное внимание.

«Наиболее ярким примером является выявление факта вывоза физическим лицом слитков общим весом более 200 кг. При этом гражданин, вывозящий золото, не смог подтвердить происхождение слитков, денежных средств, на которые он приобрел эти слитки, а также цель их вывоза. Такие факты ставят под сомнение заявленную физическим лицом цель вывоза золота: для личного пользования», — уточнили в пресс-службе.

В начале ноября замглавы Минфина Алексей Моисеев, выступая на пленарном заседании в Госдуме, сообщил о предложении ФТС по ограничению экспорта золота физическими лицами. Инициатива была озвучена во время обсуждения законопроекта об усилении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Документ прошел первое чтение, и Моисеев выразил надежду, что он и далее будет поддержан.

Замминистра отметил, что в борьбе с незаконным оборотом драгметаллов принимается целый комплекс мер. Так, был запрещен экспорт лома и отходов, под видом которых, по его словам, совершается вывоз концентрата золота. «Также сейчас рассматривается вопрос, Федеральная таможенная служба выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами», — добавил Моисеев.

По его словам, в рамках борьбы с незаконным оборотом драгметаллов также планируется использовать электронную систему маркировки и прослеживаемости золота. У любого слитка, попадающего в оборот, должен быть установлен источник, пояснил замглавы Минфина. «Ювелир не может просто в кармане принести слиток, сделать из него колечко и сказать, что он его нашел на дороге. Он должен будет отчитаться о том, откуда он его взял», — указал он.