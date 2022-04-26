В России с конца февраля резко сократилось число вакансий в ИT-сфере

Основное снижение спроса коснулось junior-специалистов. Middle, senior и lead-айтишники остаются по-прежнему востребоваными и высокооплачиваемыми, следует из данных SuperJob

Фото: Владислав Шатило / РБК

В России за два месяца резко снизилось число публикуемых вакансий в областях ИТ и телекоммуникаций — на 56 п.п., наибольшее снижение спроса коснулось начинающих специалистов, свидетельствуют данные сервиса SuperJob (есть у РБК).

«Middle, senior и lead’ы по-прежнему востребованы и высокооплачиваемы», — уточняется в сообщении сервиса.

Лидером по падению спроса на специалистов с конца февраля стали HR и управление персоналом, которые сократили подбор кадров в три раза (-64%). Наименее пострадал сегмент охраны труда и обучения, в сфере рекрутинга и кадрового делопроизводства значительно снизился спрос на специалистов начального уровня.

Сокращение числа вакансий коснулось и других сфер:

количество вакансий некоммерческих организаций и волонтерских объединений сократилось на 58%;

на 55% упал число вакансий в сфере страхования;

сокращение на 42% переживают такие сферы, как маркетинг, реклама и PR;

более чем на 30% снизился спрос на специалистов из сферы туризма, гостиничного дела, общественного питания;

в сфере консалтинга спрос на персонал уменьшился на 35%, банки сократили число вакансий на 39%;

в строительстве вакансий стало меньше на 15%, в производстве — на 24%. Ретейл сократил спрос на четверть (-25%).

В некоторых сферах, тем не менее, наблюдается рост числа вакансий. Положительную динамику за два месяца продемонстрировала сырьевая отрасль (+12%). «Рост спроса на персонал характерен для весны», — пояснил SuperJob.

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Количество вакансий в области медицины и фармацевтики увеличилось на 7%, поскольку санатории, пансионаты и детские лагеря привлекают сотрудников для летней работы.

Индекс SuperJob отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда по сравнению с аналогичными показателями прошлых лет с учетом сезонности спроса.

На фоне введенных против России санкций власти в начале марта начали обсуждать меры поддержки рынка труда, чтобы избежать безработицы. Среди мер была предложена организация временных работ на срок до трех месяцев, дополнительные выплаты работникам с неполной занятостью и зарплатой ниже МРОТ, организация профессионального переобучения примерно для 200 тыс. человек.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что уровень регистрируемой безработицы в столице к 18 апреля составил менее 0,5%. В банке центра занятости зарегистрировано около 325 тыс. вакансий. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве.