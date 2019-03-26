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Apple $197 (+3,2%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,02%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Финансы ,  
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ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию
В России впервые за 4 года зарегистрирован новый банк - казанский Банк 131. ЦБ выдаст ему лицензию без права привлекать средства населения. Банк будет специализироваться на гонорарах физлиц от зарубежных интернет-сервисов
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ впервые более чем за четыре года принял решение о регистрации в России нового банка. Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России. Права привлекать средства населения во вклады у банка не будет.

Банк России выдаст лицензию на осуществление банковских операций вновь созданному банку впервые за период с 2015 года, пояснили РБК в пресс-службе ЦБ. Кредитная организация будет со 100% участием российского капитала, ранее, в 2014 году, банковские лицензии были получены двумя банками, учрежденными иностранными собственниками, добавили там. В конце 2014 года лицензии получили КЭБ ЭйчЭнБи Банк («дочка» корейского KEB Hana Bank) и «Чайна сельскохозяйственный банк» («дочка» китайского Agricultural Bank of China)

Запись о госрегистрации «Банка 131» внесена 21 марта 2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц. Лицензию банк получит после оплаты уставного капитала, отметили в ЦБ.

Новый банк создает предприниматель Дмитрий Еремеев, основатель группы FIX, в которую входит финансовый сервис ePN Cashback. Первоначальный капитал банка составит 340 млн руб. Для финансирования банковского проекта планируется использовать собственные средства основателя, сообщил РБК Дмитрий Еремеев. «Весь капитал банка будет размещен в ЦБ РФ. Наша модель максимально низкорисковая», — указал он.

Основная задача «Банка 131» — предоставление гражданам инструментов для получения доходов при работе с зарубежными сервисами, говорит Еремеев. «Многие наши граждане работают с зарубежными интернет-компаниями. Оформление и взаимодействие работы с ними в нынешних реалиях с трудом можно назвать понятным процессом. Банк 131 позволит им получат гонорары за работу так же удобно, как если бы они работали на отечественных работодателей», — объясняет цель проекта его основатель. Еще одним направлением деятельности банка будет предоставление компаниям — «от интернет-магазина до кофейни» — услуг по выпуску брендированных платежных карт, рассказал он.

Получение новой банковской лицензии, а не покупку уже существующей Еремеев назвал принципиальным для себя вопросом. «Мы не хотели, чтобы за совершенно новым проектом тянулся шлейф из предыдущей истории банка. Для нас принципиально важным было не ассоциироваться ни с одним из предыдущих, даже самых маленьких банков. Именно поэтому было принято решение начинать всё с чистого листа и получить новую лицензию», — заключил он.

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