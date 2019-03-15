Россияне на фоне пиковых ставок нарастили вклады в банках на ₽420 млрд

Россияне положили на депозиты в феврале 420 млрд руб., это рекорд за два последних года, без учета сезонных декабрьских всплесков. Эксперты объясняют рост пиком ставок по вкладам и возвращением выведенной из банков валюты

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Вклады физических лиц (рублевые и валютные) в феврале выросли на 420 млрд руб., говорится в докладе Банка России «О развитии банковского сектора». Рост составил 1,6%, с исключением влияния валютной переоценки. По этому показателю февральский рост является максимальным за последние два года, если не учитывать традиционные ежегодные всплески увеличения вкладов физлиц в декабре (в 2018 году рост — 3,9%).

Февральский приток вкладов полностью компенсировал сезонный отток средств населения, наблюдавшийся в январе (1,4%).

​Размер рублевых вкладов за февраль увеличился на 1,6%, а валютных (в долларовом эквиваленте) на 1,9%. Доля вкладов физлиц в иностранной валюте в феврале не изменилась и составила 21,5%. Валютная переоценка не оказала значимого влияния на динамику показателя в феврале, признают в ЦБ.​

Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в крупнейших десяти банках в феврале выросла с 7,54 до 7,68%, что стало рекордом с мая 2017 года. В феврале все еще сохранялись и высокие ставки по валютным депозитам. ВТБ, который только в декабре привлек у населения $1 млрд, снизил ставки с начала марта (по евро на 0,25 п.п., по долларовым вкладам на 1,1 п.п.) Вслед за ВТБ ставки по валютным вкладам на первой неделе марта на 0,04–0,5 п.п. снизил и Сбербанк.