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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Финансы ,  
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Россияне на фоне пиковых ставок нарастили вклады в банках на ₽420 млрд
Россияне положили на депозиты в феврале 420 млрд руб., это рекорд за два последних года, без учета сезонных декабрьских всплесков. Эксперты объясняют рост пиком ставок по вкладам и возвращением выведенной из банков валюты
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Вклады физических лиц (рублевые и валютные) в феврале выросли на 420 млрд руб., говорится в докладе Банка России «О развитии банковского сектора». Рост составил 1,6%, с исключением влияния валютной переоценки. По этому показателю февральский рост является максимальным за последние два года, если не учитывать традиционные ежегодные всплески увеличения вкладов физлиц в декабре (в 2018 году рост — 3,9%).

Февральский приток вкладов полностью компенсировал сезонный отток средств населения, наблюдавшийся в январе (1,4%).

​Размер рублевых вкладов за февраль увеличился на 1,6%, а валютных (в долларовом эквиваленте) на 1,9%. Доля вкладов физлиц в иностранной валюте в феврале не изменилась и составила 21,5%. Валютная переоценка не оказала значимого влияния на динамику показателя в феврале, признают в ЦБ.​

Финансы
Средняя ставка по вкладам достигла максимума с 2017 года

Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в крупнейших десяти банках в феврале выросла с 7,54 до 7,68%, что стало рекордом с мая 2017 года. В феврале все еще сохранялись и высокие ставки по валютным депозитам. ВТБ, который только в декабре привлек у населения $1 млрд, снизил ставки с начала марта (по евро на 0,25 п.п., по долларовым вкладам на 1,1 п.п.) Вслед за ВТБ ставки по валютным вкладам на первой неделе марта на 0,04–0,5 п.п. снизил и Сбербанк.

«Банки повышали ставки как в ходе борьбы за клиентов, так и, вероятно, на фоне наличия ожиданий возможного повышения ставки ЦБ», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В свою очередь, население в этом отношении могло пользоваться логикой вида: «ставки по вкладам достигли повышенных уровней и в ближайшей перспективе вряд ли испытают существенное увеличение», — предположил он, добавив, что склонность к повышению доходности вкладов может сохраниться и в перспективе, так как с уверенностью исключить повышение ключевой ставки ЦБ на горизонте нескольких месяцев сейчас вряд ли возможно.

Политика
Конгрессмены одобрили публикацию итогов расследования по «рашагейту»

Нестабильность депозитной базы из-за санкционных рисков оказывает больше воздействия на динамику системы, чем соображения оптимизации доходности, не согласна главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. «Если люди возвращаются в валютные депозиты и курс достаточно слабый, это, естественно, дает такой сильный эффект», — замечает она.

Сейчас идет восстановление валютных вкладов после прошлогоднего оттока, вызванного опасениями новых санкций. «Я считаю, что это не отражение роста склонности к валюте, а, скорее всего, это просто возврат тех валютных депозитов, которые были изъяты из банков на панике по поводу санкций», — говорит Орлова. Новая версия законопроекта о санкциях США против России, которую внесли в конгресс в феврале (DASKA 2019), «выглядит чуть более оптимистичной к госбанкам». «Думаю, что в принципе это дает некоторый позитивный сигнал для локальных вкладчиков», — резюмирует главный экономист Альфа-банка.

В целом основу роста розничных депозитов составляет капитализация процентов, указывает она. Например, в 2018 году рост розничных депозитов составил 9,5%, но он на 65% был обусловлен капитализацией процентов, говорилось в февральском отчете Альфа-банка. «У рынка есть сезонность. Естественно, поскольку объем рынка в номинальном выражении прирастает и процентные ставки на том же уровне, что год назад, в номинальном выражении прирост за счет капитализации процента больше», — объясняет эксперт.
Автор: Павел Казарновский
Теги: депозиты, Банки
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