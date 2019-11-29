Октябрьские данные изменили взгляд ЦБ на российскую экономику

Банк России впервые за несколько месяцев улучшил свою оценку экономического роста в 2019 году. Благодаря росту производственной активности и активизации бюджетных расходов прирост ВВП будет ближе к 1,3%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк после поступления октябрьских данных улучшил свой взгляд на перспективы российской экономики в 2019 году. Как следует из ежемесячного комментария по экономике (.pdf), ЦБ теперь оценивает, что прирост ВВП в 2019 году «будет близок к верхней границе прогнозного интервала 0,8–1,3%». Иными словами, ЦБ прогнозирует рост ВВП в районе 1,1–1,2% по итогам года.

В предыдущие месяцы Банк России заявлял, что экономика в 2019 году вырастет на 0,8–1,3%. А департамент исследований и прогнозирования ЦБ (чьи оценки не отражают официальную позицию Банка России) в начале ноября сообщал, что экономический рост по итогам года составит максимум 1%.

Рост оптимизма ЦБ связан с данными по росту ВВП в третьем квартале (1,7% год к году), которые оказались выше ожиданий регулятора. А в октябре экономическая активность продолжила повышаться, добавляет ЦБ. В частности, заметно ускорился рост розничного оборота (до 1,6% — вдвое быстрее, чем в предыдущие месяцы), что могло быть вызвано повышением доходов населения в третьем квартале.

Если ранее ЦБ отмечал, что ускорение экономики в третьем квартале отчасти связано с временными факторами, то теперь такой оговорки нет.