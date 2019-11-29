Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 12:48
Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1» Общество, 18:30 Глава РСПП заявил об угрозе остановки 200 проектов бизнеса с государством Экономика, 18:28 Впервые на IPO решила выйти киберспортивная команда Бизнес, 18:18 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 18:14 Премьер-министр Ирака объявил об отставке Политика, 18:08 Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж Общество, 18:07  «Сочи» отменил тренировку из-за ангины у десяти футболистов Спорт, 17:59 Bitcoin преодолел уровень сопротивления: следующая цель — $8300 Крипто, 17:48 Октябрьские данные изменили взгляд ЦБ на российскую экономику Экономика, 17:47 Кремль допустил обсуждение поставок газа Путиным и Зеленским в Париже Политика, 17:47 Путин заявил о необходимости «отсекать» риски экстремизма при миграции Общество, 17:47 Очистные сооружения Дербента заработают на полную мощность к 2022 году Партнерский материал, 17:44 В центре Лондона произошла стрельба Общество, 17:41 В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» Экономика, 17:35
Экономика ,  
0 
Октябрьские данные изменили взгляд ЦБ на российскую экономику
Банк России впервые за несколько месяцев улучшил свою оценку экономического роста в 2019 году. Благодаря росту производственной активности и активизации бюджетных расходов прирост ВВП будет ближе к 1,3%
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк после поступления октябрьских данных улучшил свой взгляд на перспективы российской экономики в 2019 году. Как следует из ежемесячного комментария по экономике (.pdf), ЦБ теперь оценивает, что прирост ВВП в 2019 году «будет близок к верхней границе прогнозного интервала 0,8–1,3%». Иными словами, ЦБ прогнозирует рост ВВП в районе 1,1–1,2% по итогам года.

В предыдущие месяцы Банк России заявлял, что экономика в 2019 году вырастет на 0,8–1,3%. А департамент исследований и прогнозирования ЦБ (чьи оценки не отражают официальную позицию Банка России) в начале ноября сообщал, что экономический рост по итогам года составит максимум 1%.

Рост оптимизма ЦБ связан с данными по росту ВВП в третьем квартале (1,7% год к году), которые оказались выше ожиданий регулятора. А в октябре экономическая активность продолжила повышаться, добавляет ЦБ. В частности, заметно ускорился рост розничного оборота (до 1,6% — вдвое быстрее, чем в предыдущие месяцы), что могло быть вызвано повышением доходов населения в третьем квартале.

Если ранее ЦБ отмечал, что ускорение экономики в третьем квартале отчасти связано с временными факторами, то теперь такой оговорки нет.

Инвестиции, производство и зарплаты ускорились

  • В октябре промышленное производство выросло как в годовом выражении, так и к предыдущему месяцу с устранением сезонного фактора. При этом в отличие от третьего квартала, когда основным источником роста была добыча полезных ископаемых, в октябре выпуск рос в основном за счет обрабатывающих производств.
  • Кроме того, в третьем квартале годовой темп прироста инвестиций ускорился до 0,8–0,9% (против 0,6% в предыдущем квартале), и этому ускорению способствовало увеличение капитальных расходов бюджета — они выросли на 14,7% в третьем квартале к тому же периоду годом ранее. В октябре бюджетные траты продолжили ускоряться, в том числе в рамках выполнения нацпроектов, указывает ЦБ.
  • После временного замедления роста зарплат в августе годовой темп роста реальной заработной платы в сентябре вернулся на средние уровни предыдущих месяцев (3,1%). В целом за 2019 год реальные зарплаты вырастут на 2,5–3%, ожидает Банк России.

Повышение оценок ЦБ по экономике сходится с более оптимистическим взглядом правительства. 25 ноября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост ВВП по итогам 2019 года может оказаться выше официального прогноза в 1,3%.

Но темпы в 1,3–1,5% все равно низкие и находятся рядом с текущим пределом роста потенциального ВВП России (1,5%). Минэкономразвития рассчитывает, что экономический рост в 2021 году существенно ускорится — до 3,1%. Иностранные прогнозисты более консервативно смотрят на перспективы роста в России. Консенсус-прогноз, собранный Bloomberg, предполагает рост ВВП России только на 1,1, 1,6 и 1,9% в 2019–2021 годах. Некоторые банки (например, Julius Baer) прогнозируют замедление роста российской экономики до 1% в 2021 году.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: российская экономика, Банк России, ВВП
Материалы по теме
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Экономика
Помощник Путина назвал три рецепта роста российской экономики
Экономика
Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter