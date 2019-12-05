Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

Рост ВВП России в 2019 году может составить от 1,3 до 1,5%. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в этом году российская экономика развивалась не такими темпами, как ожидалось. «Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5%», — сказал он.

Всемирный банк 4 декабря обновил свой прогноз по росту экономики России в 2019 году, согласно которому прирост ВВП должен составить 1,2% (ранее прогнозировали 1%). Тем не менее, в прогнозе преобладают понижающие риски, в том числе возможность введения дополнительных санкций, медленная диверсификация российского экспорта, сокращение прямых иностранных инвестиций.

В конце ноября Центральный Банк России после поступления октябрьских данных спрогнозировал рост ВВП в районе 1,1–1,2% по итогам 2019 года.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов 25 ноября заявлял, что итоговый рост ВВП может оказаться выше официального прогноза в 1,3%.