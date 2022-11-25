В Минцифры объяснили цифровой суверенитет России уходом западных компаний

Россия достигла цифрового суверенитета, считает Максут Шадаев. Он пояснил, что после ухода зарубежных компаний страна осталась «предоставлена сама себе» и теперь российский продукт будет занимать освободившиеся ниши

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россия достигла цифрового суверенитета, заявил на форуме «Цифровой алмаз» глава Минцифры Максут Шадаев.

«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе», — объяснил министр. По его словам, ниши, которые раньше занимали иностранные продукты, теперь будут замещены отечественными.

Шадаев отметил, что российские технологические компании успешно развиваются, а отъезд ИТ-специалистов из страны не достиг глобального масштаба и не нанес непоправимого ущерба отрасли. «Здесь я с определенным оптимизмом смотрю в будущее», — заявил глава Минцифры.

Иностранные компании начали уходить из России после начала военной операции на Украине и введения в ответ на нее западных санкций. По мнению президента Владимира Путина, это поспособствует избавлению России от «унизительной» и «опасной» зависимости от иностранных технологий. В июле министр промышленности и торговли, а теперь и вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости переходить от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».

Весной власти объявили о новых мерах поддержки ИТ-отрасли: расширении налоговых преференций, праве на льготную ипотеку и отсрочке от призыва в армию для сотрудников. Предложившее этот пакет мер Минцифры сочло, что послабления помогут удержать в стране разработчиков программного обеспечения и помочь развитию ИТ-компаний.