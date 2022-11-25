В Минцифры объяснили цифровой суверенитет России уходом западных компаний
Россия достигла цифрового суверенитета, заявил на форуме «Цифровой алмаз» глава Минцифры Максут Шадаев.
«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе», — объяснил министр. По его словам, ниши, которые раньше занимали иностранные продукты, теперь будут замещены отечественными.
Шадаев отметил, что российские технологические компании успешно развиваются, а отъезд ИТ-специалистов из страны не достиг глобального масштаба и не нанес непоправимого ущерба отрасли. «Здесь я с определенным оптимизмом смотрю в будущее», — заявил глава Минцифры.
Иностранные компании начали уходить из России после начала военной операции на Украине и введения в ответ на нее западных санкций. По мнению президента Владимира Путина, это поспособствует избавлению России от «унизительной» и «опасной» зависимости от иностранных технологий. В июле министр промышленности и торговли, а теперь и вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости переходить от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета».
Весной власти объявили о новых мерах поддержки ИТ-отрасли: расширении налоговых преференций, праве на льготную ипотеку и отсрочке от призыва в армию для сотрудников. Предложившее этот пакет мер Минцифры сочло, что послабления помогут удержать в стране разработчиков программного обеспечения и помочь развитию ИТ-компаний.