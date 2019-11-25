Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ

По словам премьера, в ФНБ «накопили много денег», но тратить их нужно постепенно, не в ущерб безопасности финансов. Путин заявлял, что средства из фонда направят на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложения Минфина по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом он заявил ТАСС.

«Мне докладывал министр финансов эту задачу, этот вопрос. В целом, я их подходы поддержал», — сообщил Медведев. По его словам, в разработке критериев использования средств ФНБ участвовали и другие экономические ведомства. Премьер-министр отметил, что в фонде «накопили много денег», но начинать тратить их необходимо постепенно, «не в ущерб общей безопасности финансов».

«Сейчас мы отрабатываем вопрос о том, каким образом средства ФНБ расходовать», — заключил Медведев.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников раскрыли детали предложения Минфина. По данным издания, ключевыми критериями для получения средств из фонда станут доля ФНБ в финансировании проекта (не должна превышать 20%) и минимальная доходность инвестиций (на уровне ОФЗ).

Ранее, 20 ноября, Минфин направил правительству соответствующее предложение.