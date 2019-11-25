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Экономика ,  
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Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ
По словам премьера, в ФНБ «накопили много денег», но тратить их нужно постепенно, не в ущерб безопасности финансов. Путин заявлял, что средства из фонда направят на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложения Минфина по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом он заявил ТАСС.

«Мне докладывал министр финансов эту задачу, этот вопрос. В целом, я их подходы поддержал», — сообщил Медведев. По его словам, в разработке критериев использования средств ФНБ участвовали и другие экономические ведомства. Премьер-министр отметил, что в фонде «накопили много денег», но начинать тратить их необходимо постепенно, «не в ущерб общей безопасности финансов».

«Сейчас мы отрабатываем вопрос о том, каким образом средства ФНБ расходовать», — заключил Медведев.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников раскрыли детали предложения Минфина. По данным издания, ключевыми критериями для получения средств из фонда станут доля ФНБ в финансировании проекта (не должна превышать 20%) и минимальная доходность инвестиций (на уровне ОФЗ).

Ранее, 20 ноября, Минфин направил правительству соответствующее предложение. 

Экономика
Минфин направил в правительство проект механизма инвестирования из ФНБ

ФНБ — российский суверенный фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти. Согласно с Бюджетным кодексом, правительство может начать инвестировать средства Фонда только после того, как его ликвидная часть превысит планку 7% ВВП. В сентябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что это произойдет уже в 2020 году, превышение составит от 1,5 трлн до 2 трлн руб. Согласно официальному прогнозу, российский ВВП на 2020 год достигнет 112,87 трлн руб. 

20 ноября Владимир Путин сообщал, что средства ФНБ планируют направить на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей. Он отметил, что в нефтегазовую отрасль деньги тратить не будут.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: ФНБ, Минфин, Дмитрий Медведев
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