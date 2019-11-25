СМИ узнали об одобрении Медведевым правил инвестирования из ФНБ

Ключевыми критериями, как пишут «Ведомости», стали максимальная доля участия фонда и соответствующий ОФЗ уровень доходности инвестиций. Медведев одобрил проект, направленный Минфином в правительство 20 ноября

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

Глава правительства одобрил предложения Минфина по инвестированию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

Как отмечает издание, для получения денег из фонда установлены жесткие критерии. По словам собеседника газеты, ключевыми из них являются доля ФНБ в финансировании проекта (не должна превышать 20%), а также минимальная доходность инвестиций (на уровне ОФЗ). Он добавил, если финансирование проекта рассчитано на 10 лет, то ставка будет определяться 10-летним ОФЗ. По словам другого источника «Ведомостей», речь идет о базовом варианте, в который еще будут вноситься изменения.

Пресс-секретарь Медведева отказался прокомментировать газете информацию, а представитель Минфина заявил, что о конкретных параметрах говорить пока рано.

На прошлой неделе первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство направило правительству свои предложения по инвестированию средств ФНБ. Силуанов отмечал, что власти смогут сформировать свою позицию по принципам инвестирования после обсуждения проекта.