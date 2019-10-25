Беседа с Максимом Орешкиным. Текстовая онлайн-трансляция

В чем причина низкого процента реализации национальных проектов на данный момент? Это поздно пришли деньги в регионы, или проектные офисы по исполнению нацпроектов слишком поздно сделали конкретный план по их исполнению?
«Там есть разные ситуации. Любой предприниматель знает — в первый год реализации проекта его приходится пересматривать в чем-то, идет донастройка. В целом большого отклонения от траектории бюджетных расходов нет.
В нацпроектах очень много капитальных расходов, а у них оплата всегда смещена на более поздний период. Например, возьмем нацпроект «Безопасные и качественные дороги». В январе-марте оплатить дорожное строительство не совсем правильно. Хотя, к сожалению, у нас в стране такое случается, когда в мороз кладут асфальт, который через полгода надо перекладывать.
Но да, не все нацпроекты сработали так, как это было запланировано. По отдельным проектам использовано 10-15% ресурсов. Очевидно, что по этому году те программы, которые были запланированы, не будут выполнены в полном объеме. Но есть и те нацпроекты, где нормальные проценты исполнения будут к концу года.
С точки зрения исполнения бюджета нужно смотреть конец года, потому что часть работ будет оплачиваться в четвертом квартале.
У нас в принципе бюджет каждый год исполняется с определенным недоисполнением. Это нормальная практика, нет задачи потратить деньги во что бы то ни стало, распихивать их по экономике там, где они не востребованы».
Вопрос про валютный контроль. Какие планы относительно либерализации валютного законодательства?
«Здесь позиция правительства очень четкая, большую часть регулирования в этой части мы считаем рудиментами. За него упорно борется ЦБ, который называет непонятные для меня причины, что начнутся какие-то утечки, оттоки и так далее, при том, что у нас отсутствует регулирование капитального счета, поэтому деньги спокойно уходят и приходят в нашу юрисдикцию. И чтобы они не утекали, нужно не барьеры создавать, а хорошие условия для того, чтобы капитал здесь находился. Будем продолжать дискуссию с ЦБ, чтобы максимально это избыточное регулирование [сократить].
Я работал в свое время в Москве в банке Crédit Agricole. Треть персонала банка занималась вопросами валютного регулирования. Сидит большое количество высококвалифицированных, способных людей, которые могут делать что-то полезное и легко найдут другую работу. Они занимаются тем, что не приносят никакой пользы нашему государству. Это один из примеров. Дебюрократизация — один из ключевых элементов повышения производительности труда».
Вы в перспективе за полный отказ от валютного контроля?
«Да».
Ситуация с блокировкой счетов предпринимателей совершенно непрозрачна, банки вводят заградительные тарифы, отказывают в обслуживании, нет механизма защиты и борьбы от подобных действий банков и так далее. Будет ли в ближайшее время какая-то инструкция или предписание, чтобы улучшить защиту малого бизнеса по этому вопросу?
«У нас действительно сложился определенный «обвинительный уклон», не только в правоохранительной и судебной системе, но и в регулировании ЦБ. Понятно, что ЦБ и банки хотят обезопасить себя от рисков, есть очень серьезные риски, связанные с отмыванием средств, и поэтому есть блокировки. Но очевидно, что в каких-то моментах палку перегнули.
В том числе с ЦБ сейчас эту историю обсуждаем. Они готовы идти на какие-то изменения, донастройки, чтобы, не увеличивая риски, количество непреднамеренных блокировок [сократить], ускорить процедуры выхода из блокировок. Сейчас будем пытаться найти конструкции, которые снизили бы избыточное административное давление на бизнес. Это действительно проблема. В регионах от предпринимателей постоянно слышим об этой истории.
ЦБ сейчас решил присоединиться к инициативе правительства по регуляторной гильотине, банковское и бизнес-сообщество список предложений представило. Есть ряд требований, которые, если будут отменены, улучшат ситуацию».
Возможно ли для компаний малого бизнеса значительно упростить бухгалтерскую отчетность? Любая налоговая проверка выявляет нарушения из-за того, что учет слишком сложный, вести его верно нереально.
«Система развивается. Есть онлайн контрольно-кассовая техника. Если совместить ее и транзакционные налоги, которые платятся с оборота, выручки и дохода, это позволяет максимально упростить работу.
Там есть не только налоговая отчетность, есть бухгалтерская отчетность, целый ряд других. Вот будем шаг за шагом это все стараться отсекать, чтобы на малый бизнес не было такой серьезной нагрузки».
Вопрос от малого бизнеса. Есть ли понимание у министра, что отмена Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) уничтожит всю малую розницу, особенно в малых городах, в которых это единственная ниша бизнеса?
Переход на упрощенную систему налогообложения с понятной процентной ставкой от дохода и выручки, по мнению министра экономического развития, будет гораздо более правильным исходом для дальнейшего развития бизнеса. «ЕНВД — это налог, который был исторически структурирован неправильно: у малого предприятия падает выручка, а налог у него растет», — сказал Орешкин.
Минэкономразвития уже направило в правительство предложения по расширению лимита упрощенного налогообложения, сейчас он составляет 150 млн рублей. «Я считаю, что нужно делать больше — порядка 200 млн рублей», — сказал он. Кроме того, Орешкин считает необходимым ввести переходный режим между упрощенным и общим налоговым режимом, чтобы для тех предприятий, которые подрастают, их выручка увеличивается, не был шоком резкий переход на систему общего налогообложения.
Во всем мире действует прогрессивная шкала налогообложения, но в России чиновники говорят, что ее введение нецелесообразно. Если освободить бедных от уплаты НДФЛ, много ли потеряет Российская Федерация?
Максим Орешкин готов платить подоходный налог по повышенной ставке в случае введения прогрессивной шкалы налогообложения.
«Если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я скажу: «Да, я готов». Но нужно все тщательно просчитать», — сказал он.
В первую очередь, уверен министр, нужно обложить повышенным налогом дорогие покупки — автомобили, недвижимость.
«Я считаю, что первостепенная задача — снизить уровень дифференциации доходов, границу между богатыми и бедными. Государство делает для этого очень много: повышение МРОТ, повышение зарплат бюджетникам в социальной сфере. Для богатых — повышение налогов на дорогие автомобили, повышение налогов на недвижимость.
Есть те, конечно, кто получает много и много тратит. Обложение налогами расходов — автомобили, недвижимость — это гораздо более эффективно, чем обложение доходов.
У прогрессивной шкалы есть много побочных последствий, которые нужно просчитывать. В Москве живет большая часть богатого населения. И весь доход от прогрессивного налогообложения пойдет в столичный бюджет. А если мы снизим налог на доходы для менее богатого населения, то потеряют в первую очередь другие регионы, а Москва потеряет мало».
Интересует механизм формирования коэффициента-дефлятора, который ежегодно, в ноябре ваше министерство утверждает для малого бизнеса на ЕНВД. Если по лекарствам и продуктам происходит рост цен ежегодно, то по непродовольственным товарам наблюдается некоторый спад в продажах, что способствует даже некоторому снижению цен на определенные группы товаров. Установленный коэффициент един для всех групп товаров. Справедливо ли это?
«Я считаю справедливыми те налоги, которые, в первую очередь, опираются на выручку и доход предпринимателей. ЕНВД — очень странный налог, его многие используют для оптимизации налогообложения, а у тех, кто ведет абсолютно легальный бизнес, он вызывает другие проблемы: у человека доход снизился по какой-то причине (бизнес не задался, товарная группа не та), а ставка налога все равно индексируется. А вот при упрощенной системе налогообложения, где платится процент от выручки или от дохода, для него бы налог в таком случае снизился. Именно поэтому в самозанятых ставка установлена как процент от выручки: хороший период — заплати побольше, плохой период — нагрузка снижается»
ЕНВД 20 лет назад придумали?
«Его придумали тогда, когда не было возможности измерить экономическую активность отдельного предприятия, не было онлайн-касс, которые теперь есть почти у каждого предпринимателя в нашей стране и у каждой компании, поэтому был придуман такой способ налогообложения. Это очень устаревший подход».
Какой экономической школы вы придерживаетесь? Знакомы ли с новой монетарной теорией (modern monetary theory). Применимы ли, по вашему мнению, элементы MMT к России?
«Школы какой-то конкретной я не придерживаюсь. У меня, с одной стороны, классическое экономической образование, с другой — очень большой опыт, связанный с последними 10-15 годами того, что происходило в мировой экономике, начиная с глобального кризиса 2008 года. Реакции мировой экономики на те события во многом сформировали то понимание процессов и трендов.
Вокруг ММТ сейчас много мифов. На что бы я обратил внимание: коллеги говорят, что на самом деле между частным дефицитом и государственным кредитованием, между дефицитом бюджета и банковским кредитом нет большой разницы. Что нет, например, таких понятий, как равновесный дефицит бюджета или равновесная процентная ставка, что все это — достаток или недостаток совокупного спроса в экономике, и главный ограничитель для спроса — это уровень инфляции.
Баланс между дефицитом бюджета или частным кредитом надо находить, исходя из целей социально-экономического развития, и этот баланс может быть любым для конкретной страны: где-то будет большой дефицит с растущим госдолгом, и в этом ничего страшного не будет, если цели не связаны с ростом частного кредита, а связаны с ростом государственного кредита. И никаких ограничений для страны, которая занимает в национальной валюте, с точки зрения дефицита и долга нет.
Например, Япония сейчас в очередной наступает на грабли: с 1 октября повысила налог с продаж при очень низкой инфляции и ограниченных возможностях для роста частного кредита. Во многом они это делают зря. На самом деле у Японии нет проблем с долгом в ее макроэкономической ситуации.
История с ММТ — во многом реакция на кризис 2008-2009 годов. Например, ситуация в Европе: нулевые процентные ставки и по-прежнему высокая безработица. Очевидно, что уровень бюджетного дефицита для Европы должен быть гораздо больше, чтобы в экономике был достаточный спрос. Уровень безработицы снизился, но 10 лет большое количество людей провело без работы, что окажет негативный эффект на развитие Европы. Всего этого можно было избежать, если понимать единство бюджетной и денежно-кредитной политики как левой и правой руки управления совокупным спросом.
Главным ограничением для роста частного кредита и роста бюджетного дефицита всегда уровень инфляции. Если ее нету, и первое, и второе можно наращивать легко».
Просто в Европе уже пытались справиться с большим дефицитом: и Греция, и Португалия в 2018 году…
«Если бы у Европы была бюджетная политика общая на весь Евросоюз, там был бы низкий дефицит и можно было бы спокойно занимать в национальной валюте. А Греция занимала не в национальной: евро — скорее, валюта Германии и ключевых экономик Европы, чем периферийных. Что сейчас нужно Европе — чтобы Германия, у которой бюджетный профицит, начала тратить деньги в периферийных экономиках. Такой маневр экономике Евросоюза позволил бы быстрее выходить из кризиса».
Вы постоянно критикуете ЦБ за излишне жесткую денежно-кредитную политику...
«Нет, я постоянно ЦБ не критикую. Просто приведу пример — прошлый год, не помню август или сентябрь, когда ЦБ впервые поднял ставку на фоне волатильности финансовых рынков на 25 б.п. Тогда я говорил о том, что ставку нужно было поднимать не на 25 б.п., а сразу на 50. Тогда был и растущий тренд инфляции с одной стороны и с другой стороны была волатильность на финансовых рынках и такой ход смог бы быстрее успокоить рынки.
Что касается дискуссии, то она во многом была вокруг прогнозов динамики инфляции. Мы еще в первом полугодии начали ожидать, что инфляция опустится ниже 4%, сегодня ЦБ опубликовал прогноз — 3,2-3,7%. Какие риски мы видели? Что инфляция уже замедляется, что кредитное предложение резко замедляется и будет замедляться еще дальше. Это все говорит о том, что спроса в экономике не хватает. Вот по нашим оценкам, российская экономика в этом году не досчиталась примерно 1 тлрн совокупного спроса, где-то 0,3-0,4% реального роста из-за этой нехватки. Если ситуация продолжит усиливаться, мы продолжим терять ВВП, а это и прибыль компаний, а значит и их кредитоспособность, и доходы населения».
Вы довольны тем, что ЦБ, кажется, прислушался к вам и снизил прогноз по инфляции?
«У ЦБ задача исключительно одна. ЦБ должен обеспечивать стабильную инфляцию в среднесрочной перспективе на уровне 4%. В части денежно-кредитной политики других запросов к ЦБ нет. Они должны с этой задачей справляться. Достаточно или недостаточно то снижение, которое произошло сейчас, мы узнаем через какой-то срок, потому что какие-то последующие шаги ЦБ может сделать. Но сейчас мы видим, что тренд по кредитованию идет вниз. Это означает, что тех снижений процентных ставок, которые мы уже увидели, было недостаточно. При текущем уровне реальных процентных ставок, а у нас ЦБ сегодня тоже подтвердил наш прогноз, что в первом квартале инфляция опустится ниже 3%, это означает, что реальная процентная ставка выше 3% в реальном выражении остается. Вряд ли при таких процентных ставках мы увидим восстановление кредитования до требуемых уровней. ЦБ иногда говорит про такую историю, как нейтральная процентная ставка».
Возможно ли в России проведение мер стимулирования экономики в виде количественных смягчений по аналогии с Японией, США и другими странами? Понятно, что у них эти меры применяются в целях борьбы с низкой инфляцией, но тем не менее.
«Это возможно, но для этого должны произойти две вещи: должна продолжить снижаться инфляция и ставка Центробанка должна опуститься до нулевой отметки. Количественные смягчения применяются тогда, когда другие способы со стороны денежно-кредитной политики для стимулирования экономики невозможны.
Но доводить ситуацию до того, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно. Нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции и чуть ниже инфляции. В России при таргете инфляции на уровне 4% ниже уровня 3-процентной базовой ставки лучше не уходить. Если уровня 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит бюджета.
Мы видим сейчас по развитым странам, США, Европе, что нулевые ставки приводят к нарастанию дисбаланса в обществе. Они серьезно увеличивают стоимость активов, которые сосредоточены в богатой части населения. Во многом политика низких процентных ставок усиливает расслоение в обществе, а это экономически вредно».
В свое время обсуждали вопрос низкой монетизации российской экономики, у нас, кажется, составляет 60% ВВП широкая денежная масса. Есть такая проблема?
«Я бы не сказал, что это проблема. В долге важен не его абсолютный уровень, а его динамика. По нашим оценкам сейчас, кредитное предложение должно составлять примерно 5-7%, чтобы мы имели стабильную инфляцию 4%. Сейчас у нас кредитное предложение меньше, поэтому инфляция замедляется. И поэтому у нас есть потери на стороне экономического роста.
Монетизация и уровень долга — вопрос того, насколько привлеченные кредиты результируются в виде растущих доходов в последующем. Например, высокий уровень долга в развитых экономиках связан с высокой долей ипотеки в ВВП. Люди живут не в тех домах, где им принадлежит 100%, а которыми в значительной степени владеют банки. У нас с точки зрения ипотеки долг низкий. После СССР была бесплатная приватизация жилья, люди продолжают жить в этих квартирах, при покупке нового жилья продают старые. И большой потребности в привлечении долга нет. Но ипотека постепенно растет, набирает обороты. Структура долга становится больше похожа на развитые страны. Но до их уровня долга нам еще идти очень долго».
Кто из нынешних западных экономистов и политиков для вас пример в профессиональном росте и в личностной реализации? Есть ли такие персоны в России периода 1990-х? А в руководстве советского времени?
«У меня никогда не было никаких кумиров. Каждый человек обладает определенными способностями, и у него есть чему научиться. У всех надо учиться по чуть-чуть. Если не говорить о кумирах, то из уважаемых экономистов хотел бы назвать Рея Далио, он возглавляет крупнейший хедж-фонд. Это человек с масштабным мышлением, понимает, что происходит в мировой экономике лучше многих, и чувствует экономику «на кончиках пальцев». Из академических экономистов выделил бы Пола Кругмана, который славится критическим отношением к экономической реальности.
Очень важно чувствовать экономику «на кончиках пальцев» — это когда ты не просто пользуешься какими-то теориями, а понимаешь процессы и пропускаешь их через себя, а в результате гораздо лучше видишь будущее».
Чиновники говорят, что бизнес и население держат большие сбережения на банковских счетах, не инвестируя в дело. Бизнес держит во вкладах 30 трлн рублей. Обосновывается это тем, что нет доверия к государственной регуляторной политике. Существует ли сегодня такое количество готовых проработанных проектов, в которые можно было бы вложить эти 30 триллионов?
«Во-первых, надо понимать принципы работы банковской системы, есть активная и пассивная часть баланса. Каждому депозиту уже соответствует выданный кредит. У нас под каждый депозит корпоративный, вот эти 30 трлн., на другой стороне баланса уже есть кредит. Это не уникальная ситуация для России, самый известный пример в мире — компания Apple, которая на своих счетах имеет порядка $200 млн. То есть у одной компании Apple 12 трлн руб. лежат на счетах. Это не означает, что плохой инвестклимат, что нет проектов для инвестирования. Просто в экономике разные сектора, разные компании переживают разную стадию своего развития. Есть компании, которые инвестиционную фазу свою закончили, и у них сильный денежный поток. Понятно, что у таких компаний средства накапливаются, в том числе в форме депозитов. Есть компании, которые находятся в активной стадии инвестирования, в стадии роста и так далее. И для этого банковская система и существует, чтобы перераспределять капитал между такими секторами экономики — забирать его у того, у кого его в настоящий момент много, и давать его тем, у кого его мало. Поэтому здесь банковская система именно эту роль выполняет, эти 30 трлн уже проинвестированы. Другой вопрос, что хотелось бы, чтобы инвестиций было больше, и на самом деле чем больше будет кредитов, тем больше будет и депозитов. Здесь ситуация очень простая, хотелось бы больше активности — нужен не только кредитный капитал, и акционерный капитал нужен. У нас скорее с акционерным капиталом проблемы и улучшение инвестиционного климата будет способствовать росту акционерного капитала, вложений и кредитов в экономике».
Назовите три основных фактора, которые, по вашему мнению, мешают экономическому развитию страны. Все ли в порядке с российской экономикой? Почему она растет только 1,5% в год?
Темпы роста на душу населения, на одного работающего соответствуют среднемировым. Россия показывает средний результат, но задача выйти на более высокие темпы роста экономики. Минэкономразвития представило в правительство предложения по ускорению экономики. Мы таргетируем уровень в 3%, это означает, по сравнению со странами с аналогичным уровнем дохода Россия будет расти на душу населения примерно в 1,5 раза больше.
Одной из причин недостаточного роста министр назвал долгосрочные демографические тренды накладывают ограничения на развитие экономики. Сейчас на рынок труда выходит малочисленное поколение 90-х, минимум рождаемости был зафиксирован в 1999 году, сейчас этим людям 20 лет. Нехватка молодого поклонения, вступающего в трудоспособный возраст, сказывается на темпах роста экономики.
По словам министра, здесь нужно работать над снижением безработицы в регионах, в отдельных субъектах РФ она остается двузначной, несмотря на то что в целом по стране она достигла многолетних минимумов. Кроме того, нужно внедрять цифровые технологии в трудовые отношения.
Во-вторых, инвестиционный климат. На устранение бюрократических барьеров направлена реформа контроля и надзора, механизм регуляторной гильотины. Очень важный момент — это предсказуемость всего регулирования для бизнеса. В правительстве подготовлен законопроект, направленный на то, чтобы изменения регуляторики происходили реже, чтобы регуляторная среда была предсказуемой.
Есть элемент, связанный и с налогами. Измените структуры налогообложения через уменьшение ее для тех, кто активно инвестирует. У нас есть механизм инвестиционной льготы, но мало регионов пока ввели его. Минэкономразвития работает с Минфином над тем, как создать механизм стимулирования для регионов внедрять инвестльготу.
На горизонте 5-10 лет искусственный интеллект может до 1 п.п. прибавить в темпы роста экономики, добавил министр.
Кроме того, для увеличения инвестиций нужно работать над увеличением долгосрочных сбережений населения. Сейчас подготовлен проект «гарантированного пенсионного плана», который нацелен на это.
Необходимо структурное изменение кредитования. ЦБ сейчас ограничивает потребительское кредитование, четвертый квартал года покажет эффективность этих мер.
Правительство сейчас активно стимулирует кредитование малого и среднего бизнеса, более 200 млрд руб. кредитов будет выдано в четвертом квартале 2019 года. Это будет менять кредитование в сторону инвестиционного кредита. Пятая тема, по словам Орешкина, это совершенствование госуправления.
Первый вопрос от нас, от редакции РБК. Почему вы пришли к нам на прямую линию в столь поздний час?
«Час выбирать не приходится, график очень плотный. Потом еще по работе придется кое-что сделать. Стараюсь получать информацию максимально возможными способами, даже на автомобиле проехал по России летом. РБК, сколько себя помню, с середины 90-х для меня всегда был источником информации».
Нам пришло много вопросов. Многие интересуются, реально ли попасть на работу в Минэкономразвития?
«У нас уровень сотрудников повышается последние годы, поэтому проходить необходимые отборы становится сложнее. Создан специальный департамент, который будет заниматься этими вопросами, чтобы человек шаг за шагом становился сильнее и реализовывал себя в рамках министерства».
Интервью проводит руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
• Есть ли в России «экономическое развитие»?
• Что нужно сделать, чтобы российская экономика росла темпами выше среднемировых?
• Почему власти повышают налоги, но при этом продолжают складывать деньги в «кубышку»?
• Почему данным российской статистики никто не верит?
На эти и другие вопросы министр ответит в прямом эфире на РБК.
На вопросы читателей РБК — впервые в формате онлайн-интервью — отвечает министр экономического развития Максим Орешкин, который специально для этого приехал в нашу редакцию. За неделю ему поступило более 2,2 тыс. вопросов от читателей. Мы отобрали лучшие и сегодня зададим их министру.