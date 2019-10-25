Беседа с Максимом Орешкиным. Текстовая онлайн-трансляция

В чем причина низкого процента реализации национальных проектов на данный момент? Это поздно пришли деньги в регионы, или проектные офисы по исполнению нацпроектов слишком поздно сделали конкретный план по их исполнению?

«Там есть разные ситуации. Любой предприниматель знает — в первый год реализации проекта его приходится пересматривать в чем-то, идет донастройка. В целом большого отклонения от траектории бюджетных расходов нет.

В нацпроектах очень много капитальных расходов, а у них оплата всегда смещена на более поздний период. Например, возьмем нацпроект «Безопасные и качественные дороги». В январе-марте оплатить дорожное строительство не совсем правильно. Хотя, к сожалению, у нас в стране такое случается, когда в мороз кладут асфальт, который через полгода надо перекладывать.

Но да, не все нацпроекты сработали так, как это было запланировано. По отдельным проектам использовано 10-15% ресурсов. Очевидно, что по этому году те программы, которые были запланированы, не будут выполнены в полном объеме. Но есть и те нацпроекты, где нормальные проценты исполнения будут к концу года.

С точки зрения исполнения бюджета нужно смотреть конец года, потому что часть работ будет оплачиваться в четвертом квартале.

У нас в принципе бюджет каждый год исполняется с определенным недоисполнением. Это нормальная практика, нет задачи потратить деньги во что бы то ни стало, распихивать их по экономике там, где они не востребованы».